¿A cuántas reuniones has asistido sintiendo que tu cabeza no daba abasto para tomar notas de cada detalle? Entre gestionar tareas del día a día, organizar proyectos y atender lo cotidiano, es normal que alguna idea clave se quede en el tintero. Por eso, cuando cayó en mis manos la SwitchBot AI MindClip, la idea de llevar un «segundo cerebro» enganchado a la ropa me pareció tan futurista como extremadamente útil.

Hablamos de un dispositivo pequeño y ligero que es capaz de grabar, transcribir y estructurar resúmenes precisos con IA al instante. Acompáñanos a descubrir si esta diminuta grabadora realmente cumple con todo lo que promete en el uso diario.

SwitchBot AI MindClip: una grabadora con IA del tamaño de una moneda

La SwitchBot AI MindClip es esencialmente una grabadora de voz ultracompacta impulsada por inteligencia artificial y diseñada para engancharse fácilmente en la ropa. Procesa cada conversación de tu día para ofrecer transcripciones automáticas en más de 30 idiomas, resúmenes estructurados, listas de tareas e incluso una función «Ask AI» para buscar datos específicos en tus grabaciones.

Vamos a repasar su ficha técnica al detalle antes de profundizar en nuestras impresiones de uso y análisis tras haberla puesto a prueba en el día a día.

Ficha técnica del SwitchBot AI MindClip

Características SwitchBot AI MindClip Dimensiones y peso 50 × 29 × 18,5 mm. 16,8 gramos. Materiales de construcción Aleación de aluminio y ABS. Funciones Grabación de voz en un rango de hasta 3 metros. Admite transcripciones, resúmenes, listas de tareas, revisiones diarias, búsqueda por voz («Ask AI»), identificación automática de hablantes, registro de terminología personalizada e integración con SwitchBot Open API y CLI a través de la app AI MindClip. Almacenamiento 64 GB para guardar localmente hasta 5000 horas de grabaciones. Seguridad y privacidad Cumple los requisitos de ciberseguridad EN 18031 y cuenta con las certificaciones ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701. Idiomas Soporta más de 300 idiomas, incluidos español, inglés, alemán, francés, italiano, chino y japonés. Conectividad WiFi de 2.4 GHz y Bluetooth 4.2. Batería y carga 270 mAh para una duración de hasta 20 horas de grabación continua. Se carga por USB-C. Contenido de la caja Grabadora SwitchBot AI MindClip y cable USB-C a USB-C de carga.

Inadvertida y prémium: un diseño muy bien pensado

Lo que me sorprendió desde el primer segundo que tuve la SwitchBot AI MindClip en mis manos es su tamaño diminuto y acabado prémium. Está fabricada con un cuerpo que combina aleación de aluminio y plástico ABS, transmitiendo una sensación sólida y de alta calidad, sin ser pesada. Por cierto, se vende en dos tonalidades: Luna White (blanco) y Deep Space (gris oscuro).

Es una grabadora muy compacta con un peso de tan solo 16,8 gramos. Para que te hagas una idea, pesa casi lo mismo que dos monedas, así que no deforma el cuello de una camiseta fina ni genera ese molesto tirón hacia abajo. Al cabo de unos minutos de enganchártela, te olvidas por completo de que la llevas puesta de lo discreta que es.

Así es el SwitchBot AI MindClip 1 de 5

El mecanismo de sujeción me parece uno de sus puntos más fuertes. Utiliza una estructura robusta con un aro de silicona flexible en forma de «U» que recubre la tela de manera impecable. Este clip se abre con total facilidad usando tus dedos, pero se agarra con la firmeza justa para aguantar el ajetreo diario intacto en su sitio.

Si nos fijamos en su anatomía, el cuerpo está dividido en dos partes unidas por la sujeción tipo clip:

Módulo rectangular : es la parte más grande y cuelga detrás de la camiseta. En él está la mayor parte de los componentes, incluyendo una luz indicadora de grabación, el puerto USB-C de carga, una hilera de diminutos LEDs para verificar cuánta batería queda y un único botón físico para el emparejamiento Bluetooth o el reinicio del sistema . Dicho botón también sirve de marcapáginas durante las conversaciones (para ubicar los momentos interesantes en las grabaciones fácilmente).

: es la parte más grande y cuelga detrás de la camiseta. En él está la mayor parte de los componentes, incluyendo una luz indicadora de grabación, el puerto USB-C de carga, una hilera de diminutos LEDs para verificar cuánta batería queda y un . Dicho botón también sirve de durante las conversaciones (para ubicar los momentos interesantes en las grabaciones fácilmente). Micrófono: la otra parte de esta grabadora es una cápsula metálica pequeña con aspecto de moneda, que aloja el micrófono principal y un interruptor deslizante muy cómodo para activar/desactivar grabación.

Calidad de grabación excelente y funcionamiento inteligente

A diferencia de los asistentes de voz tradicionales, para utilizar esta grabadora no hace falta usar comandos rígidos. Solo activas el interruptor y comenzará a grabar ininterrumpidamente. Tiene una función beta llamada «Smart Record» para grabar solamente cuando detecte audio (y apagarse solo luego de 5 minutos de silencio), pero no es del todo fiable por ahora. Su micrófono tiene un alcance de hasta 3 metros, por lo que fácilmente puede grabar una clase o una reunión que ocurra en un espacio pequeño, siempre y cuando estés orientado de frente al locutor.

La calidad de audio de las grabaciones es decente; no suena tan bien como un micrófono de solapa profesional, pero sí es lo suficientemente buena para distinguir perfectamente lo que se está hablando en una conversación, incluso si hay varias personas charlando a la vez. Y si te piensas grabar a ti mismo, no hace falta que alces la voz. Con un tono normal, te escucharás en la grabación con un tono fuerte y claro.

Ahora bien, seguro te preguntas… ¿cómo sabe el SwitchBot AI MindClip qué es lo importante de una grabación? Si mantienes una conversación fluida y mencionas un compromiso, la IA a través de su app detecta de forma natural la tarea, la fecha y la hora indicadas. De un mismo audio largo o una reunión donde toques varios temas, el sistema genera de manera automática la transcripción, un resumen general e ítems de tareas independientes que quedan vinculados al archivo original. Toda esa info podrás consultar en la app de manera intuitiva y con lenguaje natural.

La magia realmente ocurre en la aplicación

Como puedes inferir, la app «AI MindClip» concentra todo el potencial de esta grabadora. ¡Es el verdadero cerebro! Se encarga de procesar y digerir todas las grabaciones usando la IA para presentarte la información de la manera más amigable posible.

Para mantener todo ordenado, la app puede separar voces distintas y clasifica los audios entre cinco categorías (Trabajo, Interés personal, Vacaciones, Personal y Otros). Además, te permite estructurar tu propio árbol de carpetas y enviar cualquier tarea directamente a Google Calendar, Apple Calendar u Outlook vía ICS (aunque no es automático: debes entrar en la app y pulsar manualmente cada tarea extraída para enviarla). Y si sueles utilizar terminología técnica, también puedes activar el glosario personalizado para afinar la precisión.

Así es la app del SwitchBot AI MindClip 1 de 3

Cabe aclarar que las transcripciones generadas por la app se procesan en la nube, lo que consume una cuota mensual de minutos que se calcula sobre la duración total del archivo grabado:

Plan Starter (Gratis): incluye 300 minutos al mes de transcripción .

Plan Pro: amplía la cuota a 1.200 minutos al mes por 17,99 €/mes .

Plan Ilimitado: pensado para un uso intensivo sin restricciones, con un precio de 249,99 € al año .

Ten en cuenta que la app viene configurada para transcribir y resumir en automático todo lo que se sube a la nube. Dado que el contador descuenta la duración total del audio y no solo los fragmentos con voz hablada, si te dejas la grabadora encendida por error en una habitación vacía, agotarás parte de tu cuota. Mi recomendación es cambiar al modo manual desde los ajustes.

Autonomía sobresaliente: 64 GB y hasta 20 horas de batería

En el día a día, la autonomía y la memoria interna de la SwitchBot AI MindClip no te dejan tirado. Sobre el papel, el fabricante promete más de 20 horas de grabación continua, cifra que en un uso real se cumple sobradamente gracias a una excelente gestión de batería en reposo (puede estar días en la mesa de noche sin apenas gastar carga). No obstante, considera que si fuerzas la sincronización en tiempo real vía Bluetooth mientras grabas, esa cifra bajará a unas 14 horas.

A esto se le suman 64 GB de almacenamiento interno, un espacio más que holgado para guardar unas 5000 horas de voz localmente sin angustiarte por si te quedas sin espacio en mitad de un evento o un viaje sin cobertura. Y para el momento de pasar por el enchufe, se agradece profundamente la inclusión de un puerto USB-C estándar en lugar de conectores propietarios.

¿Merece la pena la SwitchBot AI MindClip?

La SwitchBot AI MindClip es una de las sorpresas más interesantes del año en el terreno de la productividad. Su combinación de un diseño diminuto, ligero e imperceptible con un ecosistema de IA capaz de extraer tareas, fechas y resúmenes sin esfuerzo manual la convierte en una herramienta excelente para profesionales, consultores o estudiantes que pasan el día entre reuniones y ponencias.

Sin embargo, no es un producto perfecto ni para todo el mundo. La dependencia de una suscripción de pago si superas los 300 minutos gratuitos al mes, la necesidad de gestionar manualmente el envío de tareas al calendario y pequeños detalles de software en fase beta hacen que su compra deba valorarse con cabeza.

Pero si asistes a reuniones o clases a diario, necesitas un «segundo cerebro» para no olvidar compromisos hablados o simplemente buscas una grabadora, cómoda, útil y con gran autonomía, la SwitchBot AI MindClip es una maravilla. Su precio oficial es de 119,99 €, pero ya se puede conseguir en oferta por apenas 89,99 €… es un precio ridículo para un dispositivo futurista como este.