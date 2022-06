Para qué sirve el puerto usb c del móvil

Ahora que el Parlamento Europeo ha acordado que todos los dispositivos electrónicos que sean comercializados dentro de Europa cuenten con un puerto USB-C (normalizando así este tipo de entrada de una vez por todas), conviene entonces conocer cuáles son las distintas funciones de este tipo de puerto.

Por eso, te explicamos todo lo que se puede hacer con el puerto USB-C del móvil, desde lo más básico y conocido, hasta otras funciones un tanto más extravagantes pero del todo útiles.

¿Qué es y para qué sirve un puerto USB-C?

Si bien al pensar en un puerto USB-C puede que nos llegue a la mente la idea de un conector redondeado que transmite datos mucho más rápido que otro tipo de puerto, la realidad es que no. Para esclarecer qué es, partamos por definir qué es un puerto USB tipo C:

Es un entrada con alrededor de 24 pines de conexión los cuales se encuentran dispuestos de manera simétrica, gracias a esto pueden aceptar un conector en sentido reversible (así que no importa la cara con la que se intente conectar).

(así que no importa la cara con la que se intente conectar). Asimismo, si bien los puertos USB-C comparten una misma forma, no todos usan los mismos protocolos . De esta manera, algunos son capaces de utilizar la tecnología USB 3.0 o superior para transmitir enormes cantidades de datos (incluso 10 GB/s), pero habrá otros que solo acepten el USB 2.0 y por ende tendrán menores capacidades.

. De esta manera, algunos son capaces de utilizar la tecnología USB 3.0 o superior para transmitir enormes cantidades de datos (incluso 10 GB/s), pero habrá otros que solo acepten el USB 2.0 y por ende tendrán menores capacidades. Además de todo esto, la mayoría de los puertos y conectores USB-C de hoy día, son capaces de mantener funciones muy diversas de transmisión de datos (incluyendo audio y vídeo en alta definición).

(incluyendo audio y vídeo en alta definición). Los puertos y conectores USB-C también son capaces de negociar el envío y recepción de cantidades variables de energía. Así, por ejemplo, un USB-C con características específicas puede proporcionar hasta 100 vatios, asegurando de esta manera las cargas rápidas.

10 funciones del puerto USB-C de tu móvil que quizás no conocías

Es sorprendente la enorme cantidad de funciones que nos habilita un puerto USB-C, algunas son bastante comunes (tal como cargar la batería del móvil) mientras otras llegan a ser muy complejas. Aunque, en todos los casos, resultan útiles tanto para el público en general y hasta a los expertos en ciberseguridad.

En cualquier caso, aquí te dejamos una lista con 10 cosas que podemos hacer gracias al puerto USB-C de nuestro móvil.

Cargar la batería del móvil

Que sí, lo sabemos, esta es la posibilidad más obvia que podemos hacer gracias al puerto USB-C. Pero, si no lo sabías, gracias a este tipo de puerto de alta capacidad, ahora es posible la carga ultrarrápida de más de 120 W.

Gracias a esto, se puede llevar una batería al 100% en solo unos minutos. Claro está, que debes asegurarte de que tu móvil soporte dicha cantidad de vatios.

De igual manera, puedes utilizar otros dispositivos electrónicos con puerto USB o USB-C para cargar el móvil (por ejemplo, aquí te explicamos cómo hacerlo en un Smart TV).

Método de conexión al ordenador

Conectar el móvil a un ordenador por medio de un puerto USB es encontrar nuevas posibilidades. Y es que podrás cargar el móvil, transferir datos como archivos multimedia e incluso podrás transformar tu teléfono en un periférico más del ordenador.

Así, con algunos trucos y apps podrás fácilmente convertir tu móvil en una webcam, un ratón o bien una tabla de dibujo.

Cargar otro móvil mediante la carga inversa

Muchos móviles y dispositivos que hay actualmente ofrecen la función de carga inversa. Esto quiere decir, que usando la batería de uno se puede cargar el otro. La clave está en que te asegures de que el dispositivo que actúe como donante de energía tenga dicha función.

Además de esto último, también deberás de tener un adaptador OTG o bien un cable USB-C a USB-C (llamado a veces reversible, de doble salida o doble macho). Te dejamos una muy buena opción en Amazon de este último.

Método de carga inalámbrica

Si no eres de emplear mucho las conexiones cableadas o bien no quieres desgastar el puerto USB-C de tu móvil, puedes cargarlo siempre de manera inalámbrica. Pero… ¿qué hacer si tu smartphone no tiene esa función?

Pues, basta con añadirle un receptor de carga inalámbrica Qi mediante el puerto USB-C. Aquí abajo podrás conseguir uno de estos en forma de parche (siendo bastante delgado y fácil de ocultar con un forro).

Transmitir vídeos a un monitor o Smart TV

Mencionábamos como el USB-C permite en algunos casos transmitir grandes cantidades de datos. Así, si cuentas con un móvil con capacidades de DisplayPort, podrás conectarlo a un monitor o Smart TV y transmitir archivos multimedia (vídeos y sonidos) en alta definición.

Todo esto como si de un puerto HDMI se tratase. Para esto, bastará tener un cable USB-C de doble salida, o bien, en caso de que tu monitor solo tenga una entrada HDMI, podrás conectarlo con un cable USB-C a HDMI. Te dejamos una opción muy buena de Amazon.

Conectar un ratón o teclado

La mayoría de los SO basados en Android modernos son capaces de aceptar la conexión con algunos tipos de dispositivos periféricos, tales como un ratón o un teclado. Para esto, únicamente bastará con utilizar un adaptador OTG con el cual podremos realizar dicha conexión.

Una vez lo hagamos, aparecerá un cursor dentro de la interfaz de usuario del móvil o bien podremos rellenar las opciones de escritura empleando directamente el teclado. Si deseas un cable OTG, te dejamos una opción aquí.

Conectar un mando al móvil

Los videojuegos para teléfonos móviles avasallan el mercado, siendo algunos verdaderamente competitivos, por ejemplo, Call of Duty: Mobile o Apex Legends. Así, en esa clase de juegos es más que recomendable conectar un mando para mejorar la jugabilidad.

Esto lo puedes hacer mediante redes inalámbricas con las cuales conectar, ya sea un mando DualSense de PS5, bien uno de Xiaomi o de otra marca. De cualquier manera, nosotros preferimos mandos con conexión por USB-C que son más cómodos en los móviles y tienen menos input lag.

Así que, te dejamos el enlace del mando Razer Kishi V2 el cual sigue arrasando en Amazon y el cual ya te habíamos comentado aquí.

Conectar el móvil a una red LAN cuando el WiFi está inestable

Algunas interesantes funciones que puedes probar gracias al puerto USB-C están relacionadas con las conexiones de Internet. En este sentido, puedes conectar tu móvil a una red LAN mediante un cable adaptador, llamado USB-C a Ethernet.

Ten en cuenta que algunos dispositivos Android simplemente no podrán conectarse a Internet de esta manera.

Por otra parte, también podrás realizar otras funciones un tanto más especializadas, como la transmisión de datos vía LAN o conectarte de manera alámbrica a un servidor. Teniendo en cuenta esto, te dejamos una opción de cable USB-C a Ethernet.

Usar auriculares de manera alámbrica

Cada vez se vuelven más comunes los teléfonos móviles que tienen un único puerto USB-C, eliminando así las conexiones jack 3,5 mm para audio. Esto ha obligado a muchos a conseguirse auriculares inalámbricos.

Esto tiene como punto en contra que, la reproducción de archivos de alta fidelidad (tales como los que vienen en formato FLAC), queda totalmente obstruida.

Para evitar esto tienes dos opciones: la primera es simplemente utilizar auriculares con conexión a USB-C, mientras que la otra forma consiste en usar un cable adaptador USB-C a puerto jack de 3,5 mm, tal como esta opción de Amazon que te dejamos aquí abajo.

Testear las redes con el puerto USB-C de tu móvil

Si trabajas en ciberseguridad o quieres testear tus redes mediantes pruebas de penetración, puedes recurrir a distintas herramientas. Una de las más cómodas es el adaptador Shark Jack desarrollado por Hack5.

Dicho adaptador consiste en un conector USB-C a LAN el cual puede conectarse a móvil y ejecutar distintas funciones de ataque a redes cableadas de manera automática. Si eres un novato es más que recomendable que te alejes de estos dispositivos, pero, en caso contrario se volverá fácilmente en una herramienta más de trabajo.

Puedes conseguir el adaptador Shar Jack directamente desde Amazon, ten en cuenta que los de Hack5 fabrican también otros tipos de dispositivos relacionados con la ciberseguridad.

¿Qué debes de tener en cuenta al utilizar el puerto USB-C de tu móvil?

Si bien pareciera que con el USB-C solo debemos conectar un cable y olvidarnos de cualquier otra cosa. La realidad es que, incluso cargar la batería de tu móvil puede suponer un riesgo.

Esto se debe a que muchas veces los cables, cargadores, adaptadores y otros dispositivos que se conectan al puerto USB-C del móvil, no son apropiados. En este sentido, si empleas un cargador de muchos vatios con un cable de poca capacidad, en el peor de los casos ocurrirá un cortocircuito que llegue a fundir la batería de tu móvil.

Sea cual sea el caso, siempre debes asegurarte de utilizar accesorios que sean adecuados para tu teléfono.

Ahora que conoces algunas interesantes funciones del puerto USB-C de tu móvil, coméntanos… ¿sabes de alguna otra utilidad que se le pueda dar a este puerto?