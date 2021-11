PlayStation nunca ha apostado seriamente por los juegos de móviles, pero eso no significa que no les importa los jugadores de esta plataforma. La compañía lanzó hace tiempo la aplicación Remote Play que te permite jugar a PS4 en Android, así como a PS5. Pero esta app tiene varias particularidades que limitan la experiencia de jugar en el móvil. Una de ellas es que solo puedes jugar con mandos oficiales de PlayStation y tu móvil debe tener Android 10 o superior.

Hasta hace poco, el único mando compatible con la app era el DualShock 4 (el mando de la PlayStation 4). Por suerte, gracias a su última actualización, PS Remote Play ya es compatible con el DualSense (el mando de la PlayStation 5). Eso quiere decir que ya puedes jugar a juegos de PS5 en tu Android usando el mando original de la consola.

Sin embargo, la experiencia no será la misma y enseguida te contamos por qué.

Conectar el mando DualSense de PS5 para jugar en Android con PS Remote Play: lo que debes saber

Con la app PS Remote Play puedes transmitir los juegos de tu PS4 o PS5 a la pantalla de tu Android para poder jugarlos de forma remota. Lo mejor es que la app te permite usar el mando de la PS4 y ahora también el de la PS5. Eso sí, para conectar este último a tu Android y usarlo con la app, tienes que tomar en cuenta los siguientes detalles:

Debes tener la versión 4.6.0 o posterior de la app.

de la app. Requiere Android 11 como mínimo .

. Las funciones del DualSense solo sirven con Android 12 . Nos referimos a la vibración, el sensor de movimiento, el touchpad y las luces LED.

. Nos referimos a la vibración, el sensor de movimiento, el touchpad y las luces LED. No hay soporte para la retroalimentación háptica a través de PS Remote Play.

a través de PS Remote Play. Los gatillos adaptativos tampoco son compatibles con PS Remote Play.

La verdad es que es decepcionante que el principal atractivo del mando de PS5 (todos esos estímulos hápticos con juegos de nueva generación) no funcione con PS Remote Play.

Más allá de la diferente ergonomía que puede ofrecer uno y otro, usar el DualSense con esta app va a ser exactamente igual que jugar con el mando de PS4. Es decir, no sentirás la experiencia «next-gen» de jugar a la PS5 si lo haces desde PS Remote Play.

El soporte para el mando de PS4 (DualShock 4) también recibe mejoras

¿Aún no has dado el salto a la PS5? Tranquilo, Sony todavía no se ha olvidado de ti. La reciente actualización de PS Remote Play también añadió el soporte del touchpad, sensor de movimiento, vibración y nivel de batería para el mando de PS4. Eso sí, solamente podrás disfrutar de estas nuevas funciones si tienes Android 12. De lo contrario, seguirás contando con el soporte para las funciones básicas del mando.