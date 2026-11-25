El mundo del streaming musical está cambiando, y Tidal ha decidido tomar la delantera con una medida que nadie esperaba. A partir del 9 de diciembre, la plataforma rechazará y eliminará cualquier pista que haya sido generada íntegramente por inteligencia artificial. Con esta decisión, Tidal se convierte en el primer servicio de música en adoptar una postura tan firme frente a las creaciones sintéticas.

Para entender la magnitud de esta medida, basta con revisar las cifras. Durante los últimos noventa días, el 43% de todas las pistas distribuidas a Tidal fueron detectadas como producciones completamente generadas por IA. El pasado 6 de noviembre, la compañía vivió su mayor avalancha de música sintética hasta la fecha, con más del 60% de las entregas de ese día marcadas como obra exclusiva de algoritmos.

Actualmente, unos 27 millones de canciones del catálogo llevan esa etiqueta, lo que representa el 6,3% de toda la música disponible. Sin embargo, los suscriptores apenas las escuchan: el 96% de esas pistas no ha recibido ni una sola reproducción en los últimos tres meses.

La decisión de Tidal es definitiva y completa

La estrategia de Tidal no se queda solo en el borrado. La plataforma también prohibirá a los distribuidores entregar este tipo de contenido y rechazará cualquier envío cuyos metadatos indiquen que la obra se creó únicamente con herramientas de IA. Eso sí, las canciones que cuenten con asistencia artificial en algún proceso creativo seguirán teniendo cabida. Para aplicar estas normas, Tidal se apoya en la tecnología de detección de Ircam Amplify, su socio especializado.

Otro frente que preocupa a la empresa es la suplantación de identidad. Tidal ya ha retirado más de 65.000 pistas sospechosas de imitar nombres de artistas reales. Esta medida resulta clave para proteger a los músicos de carne y hueso, quienes merecen recibir una compensación justa por su trabajo.

La decisión de Tidal supera con creces lo que han hecho otros servicios. Spotify comenzó en agosto a etiquetar perfiles de artistas generados por IA y a excluirlos de las recomendaciones, mientras que YouTube Music siguió en octubre con avisos visibles en pistas con composiciones o voces sintéticas.

Tidal, en cambio, apuesta por una postura mucho más radical con un objetivo claro: que los artistas reales cobren más y se reconozca su esfuerzo por crear arte auténtico.

Fuente | GSM Arena