VZMORE vuelve a la carga con una oferta de Black Friday muy interesante para quienes buscan un ordenador potente que no ocupe demasiado espacio en el escritorio.

Esta vez, el protagonista es el VZMORE iX9 MAX, un mini PC que destaca por incorporar un procesador Intel Core Ultra 9 185H, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD.

Lo mejor es que, desde este 23 de noviembre, podrás conseguirlo por solo 839,16 € tanto en Amazon como en la tienda oficial. A continuación, te contamos qué ofrece este mini PC y al final te dejamos el cupón de descuento para conseguirlo a este precio.

VZMORE iX9 MAX: potencia Intel Core Ultra 9, gráficos Intel Arc y refrigeración 360° de 65 W de potencia

El VZMORE iX9 MAX es un mini PC diseñado para quienes necesitan un ordenador potente para trabajar, crear contenido y hacer varias tareas exigentes sin tener que recurrir a una torre de sobremesa. Su principal atractivo está en el procesador Intel Core Ultra 9 185H, un chip de 16 núcleos y 22 hilos que alcanza frecuencias de hasta 5,1 GHz y cuenta con 24 MB de caché.

Una configuración de alto rendimiento que viene acompañada de 24 GB de RAM LPDDR5 de doble canal y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. En el apartado gráfico integra una GPU Intel Arc, que permite trabajar con contenido multimedia, acelerar determinadas tareas de edición de vídeo y gestionar hasta cuatro pantallas simultáneamente.

También incorpora una NPU Intel AI Boost de hasta 11 TOPS, destinada a acelerar las funciones de inteligencia artificial compatibles. Por tanto, es un equipo que puede encajar tanto en entornos profesionales como en escritorios donde se utilizan aplicaciones creativas.

Otro de sus puntos fuertes es el sistema de refrigeración V-Cooling, que combina una cámara de vapor de gran superficie con un ventilador y una entrada de aire inferior de 360 grados. A esto se suma la tecnología V-Boost Pro, que permite seleccionar entre tres modos de funcionamiento: silencioso de 20 W, equilibrado de 40 W y rendimiento de hasta 65 W.

Según VZMORE, este sistema permite mantener el ruido en unos 38 dB incluso bajo carga, favoreciendo un funcionamiento estable durante las sesiones de trabajo prolongadas. Y pese a su tamaño reducido y peso de solo 777,5 gramos, tampoco se queda corto en conectividad.

Dispone de dos puertos USB4 de 40 Gbps, dos HDMI 2.0, seis USB-A, dos conexiones Ethernet de 2.5 GbE, lector de tarjetas SD 4.0 y conector de audio de 3,5 mm. Además, incluye WiFi 7, Bluetooth 5.4 y Windows 11 Pro preinstalado. También permite ampliar el almacenamiento mediante sus dos ranuras M.2 hasta alcanzar 5 TB.

Consigue el VZMORE iX9 MAX por 839,16 € con este cupón de Black Friday

El VZMORE iX9 MAX está disponible por 839,16 € del 23 de noviembre al 6 de diciembre, tanto en Amazon como en la web oficial. Para conseguir este precio, tendrás que aplicar el código IX926FAR durante la compra.

Su precio habitual es de 999 € en la tienda de VZMORE y de 1149 € en Amazon, por lo que el ahorro varía según dónde lo compres (16 % en la web de la marca y 26 % de descuento en Amazon).

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