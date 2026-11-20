La semana de Black Friday de Amazon ya ha comenzado y viene cargada de ofertas en tecnología y electrónica. Desde este 19 al 30 de noviembre, podrás encontrar descuentos en todo tipo de productos.

Y si estabas esperando este momento para cambiar de móvil, no te preocupes por tener que revisar cientos de ofertas: ya lo he hecho por ti. He seleccionado 7 smartphones que, por sus características y su precio rebajado, creo que merecen mucho la pena.

7 móviles en el Black Friday de Amazon que SÍ recomiendo

Todos los móviles que encontrarás a continuación están disponibles en Amazon España con envío gratuito. Además, hay opciones para todo tipo de presupuestos, desde alternativas económicas para quienes solo necesitan un buen móvil para el día a día hasta auténticos gama alta para los usuarios más exigentes.

Eso sí, ten en cuenta que los precios, descuentos y disponibilidad pueden cambiar durante la semana de Black Friday.

POCO C81 Pro: el móvil más económico de esta selección

Si quieres gastar lo mínimo posible en un móvil nuevo, empezaría por echarle un vistazo al POCO C81 Pro. Es el modelo más barato de esta selección y, por poco más de 100 euros, ofrece algunas características de gama baja interesantes para quienes buscan un teléfono sencillo con el que realizar sus tareas cotidianas.

Lo que más me llama la atención es su batería de 6000 mAh, una capacidad bastante generosa para un móvil de esta categoría. También cuenta con una pantalla LCD de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, un procesador de ocho núcleos y una cámara principal de 13 MP.

Evidentemente, no es un móvil pensado para jugar a títulos exigentes ni para conseguir fotografías espectaculares, pero sí una alternativa económica para mensajería, redes sociales, navegación y vídeo.

Su precio habitual es de 139,98 €, pero durante el Black Friday de Amazon tiene un 25 % de descuento y puedes llevártelo por solo 104,40 €.

Realme P4 Lite 4G: autonomía para olvidarte del cargador

Subiendo un poco el presupuesto, encontramos el Realme P4 Lite 4G, un teléfono que tiene un argumento bastante interesante para convencerte: su autonomía. Este incorpora una enorme batería de 6600 mAh, por lo que es una alternativa atractiva para quienes pasan muchas horas fuera de casa y no quieren estar pendientes del porcentaje de energía restante.

También cuenta con una pantalla LCD de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, 4 GB de RAM y un procesador de ocho núcleos. No es precisamente un dispositivo para exigirle demasiado en juegos o aplicaciones pesadas, pero sus características son suficientes para el uso cotidiano.

Además, incluye protección IP64, Android 16 con Realme UI 7.0 y almacenamiento ampliable mediante microSD.

Lo mejor de todo es su descuento: pasa de costar 259,99 € a 151,19 €, lo que supone una rebaja del 42 %. Es el mayor descuento porcentual de los siete móviles que he seleccionado.

Nothing Phone (4b): diseño diferente, precio atractivo y una gran pantalla AMOLED

Si buscas un móvil que no tenga el aspecto de siempre, el Nothing Phone (4b) es una de las alternativas más interesantes de esta lista. Nothing ha conseguido diferenciar sus smartphones gracias a su estética transparente y su característica interfaz Glyph, con luces que permiten identificar notificaciones y consultar determinados avisos sin tener que encender la pantalla.

Pero no todo es diseño. Este modelo incorpora un panel AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, además de un procesador Snapdragon 6 Gen 4 acompañado de 8 GB de RAM.

También tiene una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un sensor ultra gran angular de 8 MP, batería de 5200 mAh y carga rápida de 33 W. A esto se suma la conectividad 5G y Android 16 con NothingOS 4.1.

Me parece una buena opción para quienes quieren un gama media con personalidad, una pantalla de calidad y un rendimiento equilibrado. Su precio habitual es de 329 €, pero ahora tiene un 9 % de descuento y se queda en 299 €.

Redmi Note 17 Pro 5G: una batería enorme y una pantalla espectacular

Xiaomi también tiene una propuesta bastante interesante en esta semana con el Redmi Note 17 Pro 5G. Este móvil de gama media brilla principalmente por dos apartados que cada vez valoramos más en un smartphone: la pantalla y la autonomía.

En su frontal encontramos un panel OLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3200 nits. Es una pantalla que promete una experiencia muy buena tanto al navegar como al ver películas o jugar.

Pero la batería tampoco se queda atrás: alcanza los 9000 mAh y admite carga rápida de 67 W. En su interior lleva un Snapdragon 6s Gen 4, acompañado de hasta 12 GB de RAM según la configuración, y también cuenta con protección IP68 e IP69K.

Por tanto, lo tendría especialmente en cuenta si buscas un móvil con una autonomía sobresaliente y una pantalla de gran calidad. Su precio habitual es de 499,90 €, pero durante el Black Friday puedes conseguirlo por 360,90 €, con un 28 % de descuento.

Samsung Galaxy A57 5G: un gama media muy completo y con 6 años de actualizaciones

Si prefieres comprar un móvil Samsung, el Galaxy A57 5G es otro de los dispositivos que metería en mi lista de recomendaciones. Es una propuesta bastante equilibrada que destaca por su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Además, integra el procesador Exynos 1680, 8 GB de RAM y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W. Su apartado fotográfico también resulta interesante, con una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un sensor macro de 5 MP.

A esto hay que sumarle la resistencia IP68, las herramientas de inteligencia artificial de Samsung y un compromiso de seis actualizaciones de Android, algo especialmente importante si quieres conservar tu smartphone durante varios años.

Su precio habitual es de 659 €, pero Amazon lo tiene ahora por 455 €, con un descuento del 31 %. Me parece una buena oportunidad para quienes buscan un Samsung de gama media con una experiencia completa y un largo soporte de software.

Google Pixel 11: un buque insignia para quienes priorizan las cámaras y la inteligencia artificial

Otra de las ofertas que me parecen especialmente interesantes es la del Google Pixel 11. Google lleva años apostando por la fotografía computacional y la inteligencia artificial como principales argumentos de sus smartphones, y esta generación continúa por ese camino.

El Pixel 11 incorpora el nuevo procesador Tensor G6, 12 GB de RAM y una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz. Su sistema fotográfico también es bastante completo, con una cámara principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico de 5 aumentos.

Además, llega con Android 17 y una política de 7 años de actualizaciones, por lo que es una alternativa muy atractiva para quienes valoran el software y quieren mantener su móvil actualizado durante mucho tiempo.

Normalmente cuesta 999 €, pero ahora puedes conseguirlo por 698,35 €, con un descuento del 30 %. Es una rebaja interesante para hacerse con uno de los teléfonos más completos de Google en este Black Friday.

POCO F9 Ultra: una bestia de gama alta para jugar y exigirle al máximo

Por último, si tienes un presupuesto más elevado y quieres un smartphone de gama alta, el POCO F9 Ultra es probablemente el móvil más impresionante de esta selección sobre el papel. POCO ha preparado un dispositivo pensado para quienes exigen mucho rendimiento, especialmente cuando se trata de videojuegos y aplicaciones pesadas.

Su corazón es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado del coprocesador VisionBoost D8, mientras que su pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas alcanza una resolución 1.5K y una impresionante tasa de refresco de 185 Hz.

También incorpora una batería de 8050 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Y si te interesa la fotografía, tampoco se queda corto: cuenta con una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5 aumentos y un ultra gran angular de 50 MP.

Su precio habitual es de 829,99 €, pero durante esta semana puedes comprarlo por 740,90 €, ahorrándote 89,09 € con un descuento del 11 %. No es la rebaja porcentual más grande de la lista, pero sí una de las opciones más potentes que puedes encontrar en este Black Friday.

Y tú… ¿Cuál de estos móviles comprarás para aprovechar las ofertas de Black Friday?