Si llevas usando teléfonos Android desde hace muchos años, seguramente recuerdes aquellos iconos de color verde, los primeros fondos de pantalla animados o cuando Google Play todavía se llamaba Android Market. Pues bien, ahora puedes volver a disfrutar de todo aquello sin tener que desempolvar un teléfono antiguo.

Un desarrollador ha creado una web que permite probar ocho versiones antiguas de Android directamente desde el navegador. Es completamente gratuita, funciona tanto en móviles como en ordenadores y no requiere instalar absolutamente nada.

Android Time Machine, una web que permite viajar al pasado de Android

Bajo el nombre de Android Time Machine, el desarrollador Levente Szabó ha publicado un proyecto de código abierto que recrea algunas de las versiones más emblemáticas del sistema operativo de Google.

A diferencia de los emuladores online de Android que podemos encontrar en Internet, esta herramienta se centra en reproducir la experiencia de utilizar aquellos móviles. Tanto es así que su creador ha recurrido al código original de Android, a las imágenes de fábrica de los Nexus y a capturas de pantalla de la época.

Estas son las versiones de Android que puedes probar

Un detalle que nos ha gustado de este proyecto es que cada versión aparece acompañada de una recreación del móvil Nexus correspondiente. Actualmente, estas son las ocho disponibles:

Android 2.1 Eclair : Neus One.

: Neus One. Android 2.3.6 Gingerbread : Nexus S.

: Nexus S. Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich : Galaxy Nexus.

: Galaxy Nexus. Android 4.3 Jelly Bean : Nexus 4.

: Nexus 4. Android 4.4.4 KitKat : Nexus 5.

: Nexus 5. Android 5.1.1 Lollipop : Nexus 6.

: Nexus 6. Android 6.0.1 Marshmallow : Nexus 5X.

: Nexus 5X. Android 7.1.2 Nougat: Nexus 6P.

A modo personal, resulta extremadamente curioso pasar de Gingerbread a Lollipop para apreciar cuánto cambió el diseño de Android con la llegada de Material Design.

¿Cómo probar versiones antiguas de Android desde el navegador?

No importa desde qué dispositivos accedas a esta web, pues su interfaz se adapta al tamaño de la pantalla. Si quieres probarla, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Chrome o cualquier otro navegador web.

web. Entra en la página de Android Time Machine (enlace al final del tutorial).

(enlace al final del tutorial). Selecciona “Español” en el menú de idiomas de la parte superior, si la web aparece en inglés.

Busca la versión de Android que quieras probar .

. Pulsa en “Iniciar simulador”.

Desbloquea la pantalla del móvil virtual y empieza a utilizarlo.

Enlace | Android Time Machine

Si accedes desde tu teléfono, te recomendamos activar el modo de pantalla completa del simulador. De esta forma, tendrás la sensación de estar utilizando una versión antigua de Android en tu propio móvil.

¿Qué puedes hacer con este simulador de Android?

Lejos de limitarse a mostrar unas cuantas capturas de pantalla, Android Time Machine permite interactuar con buena parte de la interfaz. Puedes cambiar el fondo de pantalla, abrir apps, añadir widgets, desplegar notificaciones e incluso buscar los famosos huevos de Pascua (Easter Eggs) de Android.

También podrás reencontrarte con aplicaciones que desaparecieron hace tiempo, como Google+ o Google Play Music, así como recordar el aspecto que tenía la tienda de aplicaciones de Google hace más de una década.

Eso sí, no estamos ante un sistema operativo real. Las llamadas, la navegación web y el funcionamiento de ciertas apps son simulados. Tampoco podrás instalar tus propios APK ni iniciar sesión con tu cuenta de Google.

Si lo que necesitas es ejecutar aplicaciones de verdad, siempre puedes crear un Android virtual en tu PC. Para curiosear y recordar cómo eran nuestros primeros móviles, este proyecto cumple sobradamente su cometido.