Los aficionados a las consolas portátiles con doble pantalla están de enhorabuena. Un nuevo emulador llamado GBA DS llega para transformar la experiencia de jugar títulos clásicos de Game Boy Advance en dispositivos Android, aprovechando al máximo las pantallas de los smartphones modernos y de handhelds de doble pantalla como la AYN Thor o la Retroid Pocket Duo.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes añoran aquella época dorada de los portátiles y no quieren renunciar a sus juegos favoritos.

Jugar a títulos de la GBA DS en dos pantallas nunca fue más fácil

La magia de GBA DS reside en su ingenioso funcionamiento. Este emulador, desarrollado por kyannon, utiliza como base el conocido emulador libmgba y ejecuta una copia silenciosa del mismo junto a la instancia principal. Cada segundo, esa copia recibe el estado actual del juego, de modo que la segunda pantalla muestra información en tiempo real sin interrumpir la partida.

Así, en lugar de alternar entre el mapa y la acción, el jugador puede consultar ambos simultáneamente. El sistema verifica el resultado por dos vías antes de mostrarlo y graba breves bucles de fotogramas para que los iconos parpadeantes y los marcadores conserven sus animaciones originales.

El resultado es sorprendente: juegos como Metroid Fusion parecen concebidos desde el principio para una consola de doble pantalla.

En títulos sin mapa, como Mario Kart: Super Circuit, el emulador genera dos capas, una sin el HUD y otra solo con él, y reorganiza la información en la pantalla inferior, ampliando el pequeño mapa para que encaje a la perfección. La versión 1.5 incorpora además opciones para personalizar el marco de pantalla, cambiar atajos de teclado y aplicar distintos parches a los juegos.

Juegos compatibles con el emulador GBA DS

Actualmente, GBA DS es compatible con 51 títulos, entre ellos sagas tan queridas como Castlevania, Golden Sun, Fire Emblem, Sonic Advance, Pokémon Pinball, Mario & Luigi: Superstar Saga y The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords.

El emulador se distribuye a través de GitHub y cuenta con versiones para Android, sistemas Linux basados en ROCKNIX y la handheld RG DS, además de una versión beta para navegador que permite disfrutar de la doble pantalla directamente en el móvil. Eso sí, conviene recordar que no incluye archivos de juego: cada usuario debe aportar sus propias ROMs obtenidas legalmente.

Para quienes crecieron con una GBA entre las manos, esta herramienta supone una forma entrañable de redescubrir esos clásicos con una perspectiva completamente nueva.

DESCARGAR | GBA DS