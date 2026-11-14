Google Chrome es el navegador que Android trae de fábrica y, al mismo tiempo, el más popular en la actualidad en todos los sistemas operativos. Sin embargo, en el caso de Android, este navegador no cuenta con una sola versión, sino con cuatro.

A pesar de esto, no debes preocuparte. En este artículo te enseñaremos las funciones y capacidades de cada una para que descubras cuál de ellas se adapta mejor a lo que necesitas. Si quieres saber cuál deberías descargar, lee este post hasta el final.

Estas son las 4 versiones de Google Chrome disponibles en Android

Lo mejor de todo es que puedes instalar todas estas versiones simultáneamente en tu móvil. No se sobrescriben entre sí y cada una cuenta con su propia configuración e historial independientes. Sin más que agregar, estas son las cuatro versiones de Chrome en Android:

Chrome Canary, la versión de desarrollo más inestable y experimental

Empezamos con Chrome Canary, la versión más radical y experimental de todas. Este es el espacio donde los programadores de Google escriben y prueban código nuevo a diario. Está dirigida exclusivamente a desarrolladores o entusiastas extremos de la tecnología que quieren echar un vistazo al futuro lejano del navegador.

Además, esta versión contiene funciones experimentales que quizás nunca lleguen a la versión estable. Si vas a probarla, debes tener en cuenta que es sumamente inestable, ya que a menudo se cierra sola, presenta bloqueos y errores graves al funcionar.

Chrome Dev, la segunda versión experimental de Chrome

La siguiente versión en la lista es Chrome Dev, una variante de desarrollo pensada para ser un paso más estable que Chrome Canary. Sus funciones vienen directamente desde los laboratorios de Google y están dirigidas a desarrolladores y usuarios avanzados que necesitan probar la compatibilidad de sitios web o experimentar con nuevas herramientas.

Esta versión se suele actualizar semanalmente. Aunque es algo más segura que Canary, sigue siendo una app en desarrollo, por lo que es probable que experimentes cierres forzosos, fallos visuales o un consumo de batería ligeramente superior cuando vayas a usarla.

Chrome Beta, la que antecede a la versión final

La tercera variante en la lista es Chrome Beta, la versión que se encuentra justo un paso por delante de la oficial. Básicamente, funciona como una muestra preliminar que te permite ver cómo será la versión estable de Chrome dentro de aproximadamente un mes.

Es la opción perfecta si quieres probar las últimas novedades antes que nadie sin arriesgar demasiado la estabilidad de tu teléfono, ya que cuenta con un nivel de errores mucho menor que Canary o Dev. Además, se actualiza semanalmente con correcciones y mejoras continuas, pero ten en cuenta que no es inmune a tener uno que otro fallo.

Google Chrome, la versión estable que tienes en tu móvil

Finalizamos la lista con la versión estable de Google Chrome, la variante oficial que viene por defecto en tu teléfono Android. Está dirigida al público general y ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para garantizar que funcione libre de errores.

Las tres versiones previas que te mostramos existen precisamente como un campo de pruebas para afinar las funciones que, finalmente, terminan llegando a esta app. Recibe parches de seguridad constantes y se actualiza con una versión principal cada dos semanas.

¿Cuál es la versión de Chrome para Android que deberías descargar?

Ahora que ya conoces cuáles son las cuatro variantes de Chrome disponibles en Android, dar con la opción ideal es muy sencillo. Lo cierto es que, dependiendo de lo que busques, una te resultará mucho más útil que otra.

Si te apasiona la tecnología y quieres probar funciones de vanguardia antes que nadie, Chrome Canary o Dev te vendrán como anillo al dedo. Sin embargo, si lo que necesitas es un navegador fiable para el día a día, debes evitar estas opciones experimentales a toda costa.

Por su parte, Chrome Beta se posiciona como el punto medio perfecto, puesto que es bastante estable, pero te deja echar un vistazo a las próximas novedades. Aunque, para la gran mayoría de los usuarios, la versión estable es la única alternativa lógica para la rutina diaria. En resumen, todo depende de tu perfil como usuario.

Esperamos que esta explicación te haya sido de utilidad. Antes de finalizar, te invitamos a revisar nuestro tutorial para que aprendas a ver dos pestañas al mismo tiempo en Chrome. Ahora queremos que nos digas… ¿cuál de estas versiones de Chrome en Android es la que vas a instalar?