Pokémon GO y Duolingo han unido fuerzas en una colaboración que convierte las lecciones de idiomas en una oportunidad para ampliar tu colección de Pokémon. La iniciativa permite desbloquear encuentros con Pikachu, Meowth, Chatot y Lucario, todos con un fondo especial, y hasta existe la posibilidad de encontrarlos en su versión shiny.

Pero no basta con abrir Duolingo una vez: tendrás que completar sesiones en días diferentes para conseguir el código que da acceso a la Investigación temporal de Pokémon GO.

Además, también puedes conseguir recompensas cosméticas inspiradas en Pokémon para personalizar tu avatar de Duolingo. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para participar en este evento.

Pokémon GO y Duolingo lanzan una colaboración con recompensas especiales

Según el anuncio oficial, la colaboración de Pokémon GO y Duolingo propone actividades en ambas aplicaciones. Por un lado, Duolingo incorpora «La fiesta Pokémon de Duo», una misión temporal disponible en la versión más reciente de la aplicación.

Para participar, tendrás que completar una lección de cualquier curso para desbloquear la primera recompensa. Después, cada día que avances podrás conseguir un nuevo premio, hasta obtener cuatro atuendos inspirados en Pokémon para personalizar tu avatar de Duolingo.

Puedes unirte a esta misión hasta el 21 de diciembre de 2026 y reclamar tus recompensas hasta el 29 de diciembre. Pero lo más interesante para los jugadores de Pokémon GO llega con la segunda parte de la colaboración.

Al completar al menos una sesión de Duolingo en siete días diferentes, conseguirás un código de oferta que deberás canjear en la tienda de Pokémon GO para desbloquear una Investigación temporal. Al completar sus tareas, recibirás PX, Polvo Estelar y encuentros con Pikachu, Meowth, Chatot y Lucario, todos con un fondo especial.

Además, tendrás la posibilidad de encontrar cualquiera de ellos en su versión shiny, aunque esto dependerá de la suerte.

Y tú… ¿Participarás en este evento de Pokémon GO y Duolingo?