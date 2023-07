A todos los que nos gusta jugar a Pokémon sabemos que hay algo que nos encanta tener en nuestra colección: los Pokémon Shiny (variocolor). Son diferentes al resto y son difíciles de conseguir, así que cualquiera que logres capturar es como si tuvieses una joya en tu colección. Aunque, ojo, el Gyarados rojo de Johto no vale porque cualquiera puede atraparlo.

En cada nuevo juego están presentes los Pokémon variocolor, incluso en los Pokémon Ranger y en Pokémon GO. ¿Esto incluye a Pokémon Sleep? Sí, el nuevo título de Game Freak que te ayuda a registrar la calidad de tu sueño también los tiene. ¿Quieres saber cómo atraparlos? Hoy te enseñaremos cómo conseguir un Pokémon shiny en Pokémon Sleep. ¿Estás listo para dormir?

¿Hay Pokémon shiny (variocolor) en Pokémon Sleep? ¿Cómo aparecen?

Tal como adelantamos, Pokémon Sleep no iba a ser un título que se quedaría sin tener a los clásicos Pokémon variocolor. Están presentes en su código y puedes coleccionarlos como en cualquier otro título, algo que sabemos desde que estaba en beta.

Su aparición es totalmente aleatoria, tal como en los juegos normales de la franquicia. ¿Cuál es la tasa de aparición? GameFreak y The Pokémon Company nunca lo han revelado. Sin embargo, las estimaciones de los jugadores apuntan a una tasa de aparición cercana a 1 en 450 (0,22%).

Sí, es una tasa de aparición bajísima, pero mucho mejor que la de los juegos regulares. Durante cada generación esta ha ido variando, pero la tasa más común es de 1 en 4096 (0,0244%). Así que sí, es muchísimo más fácil encontrar un Pokémon brillante en Pokémon Sleep que en otros juegos.

¿Y cómo se ven? Como en cualquier otro juego, tienen colores diferentes a los normales en su especie y brillan cuando aparecen. Ahora bien, ¿cómo los capturas y cómo puedes mejorar la tasa de aparición?

Cómo capturar un Pokémon brillante (variocolor) en Pokémon Sleep

Si has jugado Pokémon Sleep, sabrás que la dinámica de captura es muy diferente a la de otros juegos. Acá no tienes que pelear contra los Pokémon para luego capturarlos. En cambio, todas las especies aparecen mientras duermes y se quedarán contigo dependiendo de varias cosas:

Tu tipo de sueño : dependiendo de si es ligero, medio o profundo, aparecerán unas u otras especies de Pokémon que podrían quedarse a dormir junto a tu Snorlax.

: dependiendo de si es ligero, medio o profundo, aparecerán unas u otras especies de Pokémon que podrían quedarse a dormir junto a tu Snorlax. La calidad de tu sueño : a medida que duermas mejor y vayas manteniendo un récord, mayor será la probabilidad de que un nuevo Pokémon se quede con tu grupo.

: a medida que duermas mejor y vayas manteniendo un récord, mayor será la probabilidad de que un nuevo Pokémon se quede con tu grupo. Qué tan bien cuides a tu Snorlax : si le das de comer cuando corresponde (incluyendo bayas) y siempre está bien cuidado, más Pokémon se quedarán contigo porque Snorlax mejorará su poder somnoliento.

: si le das de comer cuando corresponde (incluyendo bayas) y siempre está bien cuidado, más Pokémon se quedarán contigo porque Snorlax mejorará su poder somnoliento. Que tengas una buena reserva de Galletitas Pokéball: aquí no hay pokébolas, sino galletas que se ofrecen a los nuevos Pokémon que se acerquen a tu Snorlax mientras duermes. Mientras más tengas guardadas, habrá mayor probabilidad de que cualquier especie se quede contigo.

Esto aplica exactamente igual para cuando un Pokémon shiny (brillante) aparezca y te visite. No hay diferencias en la forma de captura entre una especie normal y una variocolor. Pero, ¿qué sucede con la tasa de aparición?

Cómo mejorar la tasa de aparición de Pokémon shiny en Pokémon Sleep

Más allá de cómo capturar un Pokémon variocolor, lo que seguramente te interese de este artículo es cómo mejorar su tasa de aparición.

Si has jugado otros títulos de la franquicia sabrás que en varias generaciones existen trucos para mejorar la tasa de aparición. Cuando los aplicas sigue siendo complicado toparse con algún Pokémon shiny, pero definitivamente es un poco más sencillo que sin trucos. Por desgracia, esta característica no existe en Pokémon Sleep.

La tasa de aparición es tan alta comparada con otros juegos, que GameFreak no ha introducido herramientas o trucos que puedan ayudarte. Dicho de otra forma, la tasa de aparición siempre será cercana al 0,22% para cada especie. Bueno, al menos hasta que los desarrolladores decidan añadir alguna herramienta.

Al no poder mejorar la tasa de aparición, lo único que puedes hacer es mantener tu ratio de captura al máximo. ¿Cómo lo logras? Es lo que mencionamos en la sección anterior. ¿El ratio de aparición de Pokémon shiny no mejora ni siquiera en algunas islas? No, es la misma y lo sentimos por romper tus ilusiones.

¿Puedes conseguir un Snorlax shiny en Pokémon Sleep?

Queda una última pregunta que seguramente te puedas estar haciendo: ¿qué pasa con tu Snorlax? Siendo este el Pokémon protagonista, probablemente quieras tener uno en versión brillante.

Esta especie no es capturable, pues ya lo tienes desde el inicio. Sin embargo, eso no significa que no puedas tener un Snorlax brillante. ¿Qué debes hacer para conseguir el tuyo? Tener mucha suerte al iniciar el juego, porque se rige por la misma tasa de aparición que el resto.