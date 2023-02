A mediados de 2019, The Pokémon Company anunció que lanzarían al mercado una aplicación llamada Pokemon Sleep que complementaría a su exitoso videojuego para móviles. Sin embargo, los años pasaron, Pokémon GO perdió su popularidad, y muchos pensaron que la marca había abandonado el proyecto de lanzar dicha app.

Pues bien, luego de 4 largos años, The Pokémon Company acaba de confirmar que este año sí llegará el esperado Pokémon Sleep. ¿No tienes idea de qué es esta aplicación? Pues descuida, a continuación, te contamos todo lo que hasta ahora se sabe de ella.

¿Qué es Pokémon Sleep?

Pokémon Sleep es una app de seguimiento del sueño con una temática inspirada en el mundo de Pokémon. ¿Por qué? Pues porque se plantea a modo de videojuego: te adentrarás a una isla habitada por un Snorlax gigante junto al Profesor Neroli para investigar los patrones de sueño de los Pokémon.

Tu misión será ayudar en la investigación del Profesor Neroli con tu propio sueño. De hecho, para jugar solo debes dejar el móvil cerca de la almohada antes de dormir. Al despertarte encontrarás en la app un análisis de tu sueño (si fue ligero, medio o profundo) y dependiendo de los resultados podrás ir desbloqueando objetos en el juego.

Si duermes mucho y de manera muy profunda, a la mañana siguiente verás muchos Pokémon durmiendo alrededor del Snorlax. Por el contrario, si tu puntuación de calidad de sueño es baja, tendrás menos Pokémon. También, dependiendo de los logros que consigas, podrás desbloquear posturas de sueño exclusivas de los Pokémon que tengas.

¿Cómo descargar Pokémon Sleep?

Por el momento, no se ha anunciado la fecha en la que saldrá Pokémon Sleep. Sin embargo, se sabe que el periférico «Pokémon GO Plus+» que también fue anunciado hoy y que servirá tanto para Pokémon GO como para Pokémon Sleep llegará al mercado por 55 € el 23 de julio de este año.

De esta manera, es muy probable que esta también sea la fecha de lanzamiento de la aplicación. ¿Cómo se podrá descargar? Fácil, desde la Play Store y App Store, ya que la marca ha confirmado que estará disponible tanto para Android como para iOS.

Y tú… ¿Estás esperando con ansias el lanzamiento de Pokémon Sleep?