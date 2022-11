Como ya sabrás, Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada basado en la localización en el cual debes desplazarse físicamente por las calles de tu ciudad para poder progresar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una manera en la que puedes atrapar pokemones sin tener que salir de casa? En este artículo te explicaremos cómo puedes hacerlo.

Cómo funciona PGSharp para Pokémon GO

PGSharp es un APK que te brindará la posibilidad de no tener que salir de tu casa para poder conseguir pokemones. Con este APK tu entrenador del juego podrá seguir caminando por la región sin importar que no te estés moviendo. Podrás elegir hacia donde caminar y dirigirte a lugares tan alegados como desees, todo sin tener que salir de casa.

Este APK funciona modificando la ubicación de tu teléfono constantemente para que el juego detecte que tu personaje se está moviendo. Ahora podrás seguir jugando sin importar el tráfico, el clima o si simplemente tienes pereza de caminar. Podrás seguir recorriendo en mundo de Pokémon de una manera más cómoda.

Sitio oficial con enlaces de descarga | Enlace

Cómo instalar PGSharp para Pokémon GO

Estos son los pasos que debes seguir para instalar el APK:

Selecciona alguno de los enlaces de descarga. Si no te funciona el enlace principal, baja hasta encontrar la sección Downloads y selecciona alguno de los enlaces alternativos.

y selecciona alguno de los enlaces alternativos. Aprueba la instalación desde orígenes desconocidos para iniciar.

desde orígenes desconocidos para iniciar. Una vez finalizada la descarga, busca el APK en las descargas de tu teléfono y selecciona el archivo.

Te aparecerá la opción para instalar el APK como una actualización de Pokémon GO. Solo debes seleccionar Instalar.

Ten en cuenta que PGSharp es un MOD de Pokémon GO, por lo que tendrás que crearte una nueva cuenta y no podrás mantener el progreso que llevabas en la versión oficial del juego. De hecho, es recomendable desinstalar el Pokémon GO original antes de instalar este MOD.

Requisitos para instalar PGSharp en Android

Android 7 o superior (se recomienda Android 9 o superior).

o superior (se recomienda Android 9 o superior). 4 GB de RAM o más.

o más. 5 GB de almacenamiento disponible.

de almacenamiento disponible. WiFi, 4G o 5G de alta velocidad.

GPS y servicios de localización bien calibrados.

Desventajas de utilizar PGSharp para Pokémon GO

Si eres fanático de Pokémon GO, probablemente descargar este APK suene tentador, sin embargo, existen algunas cosas que debes tomar en cuenta antes de descargarlo.

Puesto que este APK estará constantemente cambiando la ubicación de tu teléfono, esto hará que al momento de jugar Pokémon GO la batería de tu móvil se descargue más rápido. Por otro lado, también aumentará el gasto de datos móviles. Si estas son cosas que no te molestan, entonces no tendrás problemas al instalar el APK.

Y si te interesa mejorar tu experiencia de juego en la versión oficial de Pokémon GO, échale un vistazo a este artículo en donde encontrarás 10 aplicaciones complementarias para jugar a Pokémon GO como un Pro.