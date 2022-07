Si estás aquí, es porque eres fanático de los juegos de realidad alternativa (ARG) y estás en la búsqueda de nuevos ejemplares, esperando encontrar un juego que te brinde horas de diversión. Afortunadamente, estás en el lugar correcto, ya que esta lista de ARGs que te espera a continuación, no te decepcionará.

Ya bien seas un fanático indiscutible de los juegos de realidad alternativa o si nunca has probado alguno de estos juegos, te aseguro que de igual manera disfrutarás de los títulos de esta lista.

Estos son algunos de los mejores ARGs que puedes probar en Android

Para aquellos que no lo sepan aún, un juego de realidad alternativa,es aquel que utiliza el entorno de la vida real como escenario para darle vida al videojuego, lo cual hace que los jugadores puedan sentir que están inmersos en él. Y entre los mejores juegos de realidad alternativa, se encuentran los siguientes:

Pokémon Go

Por supuesto, no podría faltar este juego del que probablemente ya hayas escuchado. Pokémon Go es un juego que disfrutarás sin importar que seas fanático de Pokémon o no.

Este juego puede considerarse tanto un juego de realidad alternativa, como de realidad aumentada. El mismo consiste en explorar tu mundo real para encontrar y atrapar muchos Pokémon diferentes. También podrás visitar monumentos de la vida real o lugares importantes cerca de ti, y tendrás la oportunidad de participar en incursiones o luchar en un gimnasio.

Jurassic World Alive

Si eres fanático de Jurassic World y de las aventuras emocionantes, probablemente querrás jugar este juego. A través de este juego, podrás ver como los dinosaurios vuelven al mundo real.

En Jurassic World Alive, al igual que en Pokémon Go, tendrás que recorrer lugares de la vida real para encontrar nuevos dinosaurios DND, y así crear tus dinosaurios favoritos o combinar el ADN para hacer tus propios híbridos.

Jurassic World Alive también ofrece un modo PvP, en donde podrás formar un equipo con tus dinosaurios favoritos para luchar contra tus rivales.

Ingress Prime

Puede que no lo sepas, pero antes de que existiera Pokémon Go, existía Ingress Prime. Este juego fue uno de los primeros proyectos en los que trabajó Niantic antes de que se hiciera popular con Pokémon Go.

En este juego, tu objetivo es explorar el mundo que te rodea con tu teléfono inteligente y recolectar recursos para ayudar a tu facción. Tendrás que recolectar elementos como Materia exótica o XM y decidir si quieres ser parte de los Iluminados o de la Resistencia.

Puede que este no sea el juego visualmente más atractivo de Niantic, pero no dejes que eso te engañe. Con este juego tienes garantizadas horas de diversión.

Que por cierto, si te interesa conocer más juegos de la compañía Niantic, te recomiendo que le des un vistazo a NBA All World.

Geocaching

Cuando se trata de juegos de realidad alternativa en dispositivos móviles, Geocaching es uno de los mejores que existen. Este juego es una búsqueda del tesoro en el mundo real, en donde tu objetivo será encontrar geocachés.

¿Y qué son los geocachés? Estos son pequeños contenedores con el tesoro que estarás buscando. Hay millones de geocachés repartidos por muchos países diferentes. Además, también puedes coleccionar recuerdos del juego y diferentes tipos de arte cuando encuentres geocachés.

Y si alguna vez te quedas atascado, la aplicación también ofrece muchos consejos y sugerencias para ayudarte a encontrar tu próximo tesoro.

Ahora, la parte no tan buena, es que, si deseas obtener otras funciones como búsqueda avanzada y mapas sin conexión, deberás pagar 5,99 euros al mes o 29,99 euros al año. Aun así, este juego cuenta con bastante contenido del que puedes disfrutar de forma gratuita.

Orna: GPS RPG Turn-based Game

Orna es un juego genial que mezcla el mundo real y un juego de rol. Puedes usar el juego para explorar mazmorras, luchar contra enemigos o recolectar objetos en lugares cercanos a ti.

Como cualquier buen juego de rol, puedes subir de nivel, elegir tus clases favoritas, recolectar objetos y armas geniales y luchar contra otros jugadores en un tipo de combate por turnos. Y como es peligroso ir solo, incluso puedes recoger mascotas y viajar con ellas.

Orna es una gran aventura para aquellos amantes de los juegos de rol que quieren salir e interactuar con el mundo real como un videojuego.

Pikmin Bloom

En esencia, Pikmin Bloom es similar a otros juegos de la lista, pero brinda una experiencia totalmente diferente. Esta es una opción perfecta si buscas un juego más relajante que te permita divertirte mientras exploras tu entorno.

Pikmin Bloom es un lindo juego móvil en el que puedes plantar flores en tu mundo digital. Estas plantas se convertirán en nuevos Pikmin que puedes agregar a tu colección.

Cada Pikmin te ayudará a encontrar más cosas, como semillas y pétalos de flores, que podrás usar en tu aventura.

Cada semilla que plantes necesitará un número específico de pasos para que descubras qué Pikmin se encuentra dentro, así que asegúrate de salir y obtener tantos pasos como puedas.

Zombies, Run!

Puede que muchos no consideren esta opción como un juego, sin embargo, cumple con el objetivo de hacerte sentir que estás inmerso en otra realidad.

Zombies, Run! es una manera muy divertida para mantenerte en forma. Este juego se encarga de darte la sensación de que estás siendo perseguido con una oleada de zombis de los que debes escapar para poder sobrevivir. Todo lo que necesitas hacer es salir, ponerte los auriculares y empezar a correr o caminar.

Esta aplicación presenta diferentes historias que puedes escuchar. Incluso si no te gustan los zombis, la aplicación se ha ramificado a diferentes tipos de aventuras de otros géneros. Y si no quieres correr, hay otros ejercicios como Zombies, Bike!

La mejor parte es que no tienes que hacerlo solo, ya que otras personas pueden unirse a tus misiones y comenzar a hacer ejercicio juntos. Por lo tanto, se convierte en una increíble aplicación de entrenamiento social para hacer ejercicio con amigos.

Y si te ha gustado este artículo, de seguro te interesará conocer el juego de los Cazafantasmas que se parece a Pokémon Go: Ghostbusters Afterlife, scARe.