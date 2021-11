Ghostbusters Afterlife: scARe no es el primer juego de los Cazafantasmas que es similar a Pokémon Go. De hecho hace unos años fue lanzado Ghostbusters World, pero este juego no alcanzó la popularidad de Pokémon Go. Ahora, fue lanzado Ghostbusters Afterlife: scARe, otro juego de los Cazafantasmas que se parece a Pokémon Go, ¿podrá alcanzar su popularidad?

Antes de saber si Ghostbusters Afterlife: scARe será más popular que Pokémon Go hay que esperar a que más personas lo jueguen. Aunque con los recientes problemas que han ocasionado que los jugadores de Pokémon GO se molestaran con Niantic es posible que Ghostbusters Afterlife: scARe sí alcance la popularidad del juego de Pokémon.

¿Qué es Ghostbusters Afterlife: scARe y de qué se trata este juego?

Ghostbusters Afterlife: scARe es un juego para móviles que está basado en la última película de la franquicia de los Cazafantasmas. En este juego tendrás que salvar al mundo de un apocalipsis y para conseguirlo debes conseguir un equipo. Además, en Ghostbusters Afterlife: scARe tendrás que resolver pistas y acertijos para cumplir las misiones.

Después de cumplir las misiones de este juego puedes cazar fantasmas y atraparlos como se atrapa a un Pokémon en Pokémon Go. Ten en cuenta que este juego usa tu ubicación en tiempo real para mostrarte fantasmas en ciertas zonas geográficas.

Por otro lado, debes saber que los acertijos que resuelvas en este juego te ayudarán a mejorar tu equipo nuclear que sirve para cazar fantasmas. Mientras juegas Ghostbusters Afterlife: scARe también recibirás mensajes de los personajes de la última película de los Cazafantasmas con algunos consejos.

Es importante que sepas que este juego es gratuito en los primeros dos episodios. Sin embargo, si quieres jugar más episodios tendrás que comprarlos con dinero real. Por otro lado, Ghostbusters Afterlife: scARe requiere que tengas una conexión de datos o WiFi mientras juegas.

También debes tener en cuenta que para tener una mejor experiencia en Ghostbusters Afterlife: scARe lo mejor es jugarlo en espacios abiertos.

Este juego te permite usar tu móvil como cápsula para capturar y contener fantasmas. Además, Ghostbusters Afterlife: scARe te encantará si eres fanático de la franquicia de los Cazafantasmas.