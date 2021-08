¡Hay una gran polémica entre Niantic y la comunidad gamer de Pokémon GO! Los fans del juego están muy molestos con la empresa estadounidense. ¿No te has enterado de esto? ¿Quieres saber más? Pues entonces quédate, porque aquí vas a ver por qué los jugadores de Pokémon GO están tan enojados con Niantic.

Niantic cambió algunas reglas de Pokémon GO y a los fans no les ha gustado nada

El COVID-19 le dio un giro de 180 grados a todo. Y la forma de jugar a Pokémon GO tampoco es la excepción. De hecho, en 2020 te comentamos que Pokémon GO tomó medidas contra el coronavirus para que te quedes en casa.

Uno de los cambios más queridos por los fans fue que se amplió la distancia necesaria para interactuar con una Poképarada o un Gimnasio. En concreto, el rango de acción de los personajes se duplicó, ya que pasó de 40 a 80 metros.

¿Y qué planeaba Niantic con esto? Pues que los jugadores siguieran enganchados a Pokémon GO sin salir de casa. Ahora bien, la situación actual es muy distinta. En algunos países ya se han quitado gran parte de las restricciones. Es por eso que Niantic quiere que el rango de interacción entre las Poképaradas y los Gimnasios vuelva a ser de 40 metros.

Y este cambio tan polémico ya es oficial en Nueva Zelanda y los Estados Unidos desde finales de julio. ¿El resultado? Miles de fans están enfadados y le han pedido a la empresa que revierta esto usando el hashtag #HearUsNiantic en Twitter.

Nos unimos como comunidad para solicitarle a @NianticLabs que reconsidere los cambios que hace en el juego y más importante que no ignore la voz de todos los jugadores de #PokemonGO. ¡Haz ruido con el hashtag #HearUsNiantic y únete al movimiento! pic.twitter.com/gCJHwFAxx4 — Sonoroman (@s0noroman) August 5, 2021

Incluso, algunos youtubers de Pokémon GO han organizado un boicot y se niegan a volver a jugar hasta que Niantic escuche sus peticiones.

Niantic ha respondido las críticas de los fans en un comunicado

Ante la oleada masiva de mensajes en las redes sociales, la empresa ha dado la cara en un comunicado publicado en su blog. El mensaje de Niantic es muy claro. Según la compañía, la dinámica del juego busca que las personas exploren y salga al mundo real para atrapar pokémones.

Es por eso que Niantic va a mantener los cambios que ha hecho en los países en donde el COVID-19 ya esté controlado. A su vez, la empresa estadounidense creó un equipo que analizará si es mejor volver a una distancia de interacción de 80 metros. Sin embargo, no va a haber ninguna modificación en el juego hasta el 1 de septiembre, es decir, cuando inicie la próxima temporada.

Para los fanáticos, la respuesta de Niantic no cumple con sus peticiones. Así que el intento de boicot al juego sigue adelante. Y, para evitar que la polémica continúe, la compañía ha lanzado nuevos eventos especiales, como la posibilidad de capturar a Heracross en Pokémon Go de forma gratuita y por tiempo limitado.

En fin, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Niantic dará su brazo a torcer? Déjanos tu opinión en los comentarios.

¿Quieres empezar a capturar pokémones como un pro? Entonces entra en este artículo y conoce los mapas rastreadores para Pokémon Go que siguen funcionando en 2021. ¡Con esos radares vas a aumentar al máximo tu nivel en el juego!