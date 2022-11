10 apps que debes tener en tu móvil si juegas a Pokémon GO

Aunque no te lo parezca, la fiebre de Pokémon GO continúa vigente. El juego se hizo con una comunidad de fans adeptos a los eventos, y para no aburrirlos, aprendió de los errores pasados e invirtió en nuevas actividades mientras vas atrapando a los Pokémon por donde sea que vayas en tu día a día.

Lo sepas o no, y si quieres volver al juego, seguro te gustará saber cuáles son las aplicaciones que complementarán tu experiencia. Eso sí, que no te vayan a distraer de tu día a día, o podrías meterte en problemas.

Aquí podrás conocer 10 que te ayudarán a mejorar tu comunicación junto a tus amigos, gestionar tus Pokémon, ver más allá del mapa local de tu ciudad, e interactuar dentro de las redadas fácilmente. Lo mejor es que algunas son oficiales de The Pokemon Company, así que tienes garantizado que funcionarán de perlas.

Las 6 mejores aplicaciones para mejorar tu experiencia de juego en Pokémon GO

Aquí tendrás a tu disposición una lista con las aplicaciones que mejoran la experiencia de juego en Pokémon. Desde ayudarte a gestionar a tus Pokémon, hasta saber cuáles son sus aptitudes y si tienen los atributos suficientes para luchar contra otros equipos o no merecen la pena.

Pokémon Home: el servicio en la nube para tus Pokémon

A veces es más fácil conseguir Pokémon en el Pokémon GO que en los juegos de la Nintendo Switch. ¿Por qué entonces no pasarlos de un juego a otro? Con Pokémon Home esto es más que posible, siendo un servicio oficial de la propia compañía.

La aplicación te permite trasladar los monstruos de bolsillo de tu juego de smartphone a la nube, y luego transportarlos con sus mismas características a ciertos títulos que también son de Pokémon. Concretamente: Pokémon Espada, Pokémon Escudo, Pokémon Diamante Brillante, Pokémon Perla Reluciente o Leyendas Pokémon: Arceus.

Esta es una herramienta que muchos agradecerán, pues es bastante común que se te llene el baúl en tu cuenta de Pokémon GO con algunas criaturas repetidas que podrían tener mejor provecho en otro de tus juegos, y que al final no te queda de otra más que transferirlos para hacer espacio. Ahora puedes darles un mejor uso mediante esta aplicación.

Campfire: posiblemente el futuro mapa predilecto en Pokémon GO

Como está aún en versión beta, no podemos prescindir de otras aplicaciones de mapas para guiarte mejor por la ciudad a la hora de buscar . Sin embargo, Campfire es una aplicación que en el futuro ahorrará muchos dolores de cabeza y facilitará la comunicación entre los usuarios del juego para organizar redadas o simplemente expandir la comunidad.

Sus atractivos principales son el mapa mundial, que no solo te enseña las actividades dentro de tu localidad, sino además en el resto del mundo, así como la capacidad de interactuar con otros usuarios sin tener que utilizar otras alternativas sociales. Cabe destacar que hablamos de un mapa más detallado, capaz de señalarte en cuál zona te encuentras, con el nombre de las áreas alrededor, direcciones incluidas.

Puedes ir probando esta aplicación si recibes la invitación para ser miembro del grupo de beta testers por parte de otro usuario que ya esté incluido en la lista de seleccionados.

Poke Genie: conoce el verdadero potencial de tu Pokémon y entra a redadas con inteligencia

Si bien es cierto que Pokémon GO está diseñado para jugadores de todo tipo, desde los casuales hasta aficionados a la franquicia, existen herramientas en el caso de quienes se toman las estadísticas de sus Pokémon en serio y siempre buscan los mejores para combates.

Poke Genie es la más importante de todas. Es capaz de analizar los atributos de los Pokémon e indicarte con claridad si su fuerza está en el nivel máximo o en realidad le falta mucho para poder enfrentarse a los más fuertes.

Para poder saber esto, no solo tienes que centrarte en los CP que tenga el Pokémon, sino en sus otros atributos individuales (llamados IV) que son: fuerza, defensa y los hits points. Cada uno de ellos posee una puntuación individual, siendo 15 lo máximo. Si el Poke Genie te muestra un hermoso 15/15/15 en el Pokémon que acabas de capturar, felicidades, pues será un buen rival para tus oponentes.

Otra característica muy útil de esta aplicación, es que te ayuda a conseguir redadas cerca o lejos de tu zona y te indica en cuáles encajaría mejor tu team. Cuando se trata de hacer sinergia entre jugadores para poder derrotar Pokémon legendarios, esta es una herramienta conveniente.

Calcy IV: otra alternativa para evaluar el potencial de tu equipo Pokémon

La comunidad de Pokémon GO en Android también tiene esta aplicación adicional a la hora de evaluar Pokémon y saber si serán aptos para combates contra otros jugadores o jefes en redadas. Con Calcy IV, puedes escanear de forma automática o manual cualquier Pokémon para saber la puntuación de sus IV. También es posible prever las estadísticas de algún Pokémon durante el combate antes de capturarlo.

Entre otras herramientas que posee la aplicación se encuentran: simulación de combates, selección de los mejores movimientos según el Pokémon, y una guía de efectividad tomando en cuenta los elementos del Pokémon. Puedes descargarla gratis, sabiendo que en esta forma verás anuncios.

Go Field Guide: para mantenerte al día con todas las actualizaciones del juego

En caso de que quieras saberlo todo en tiempo real, Go Field Guide te puede ayudar, pues se mantiene actualizado con las novedades del juego. Desde enseñarte cuáles eventos transcurren al momento, cuáles vendrán próximamente, hasta las alineaciones del equipo Rocket en el mapa, los disfraces actuales de Ditto e incluso cuáles recompensas puedes obtener si realizas alguna investigación especial.

Google Maps: no pierdas de vista el gimnasio más cercano a tu localidad

Los mapas en Pokémon GO no son demasiado descriptivos, y quizá se te haga difícil ubicarte para poder ir desde el juego a alguna pokeparada o gimnasio en particular. Para estos casos, una aplicación con mapas de la ciudad viene bien, y por supuesto la más confiable en los móviles Android no es otra más que Google Maps (aunque Waze también te puede servir).

Incluso Campfire tiene dentro de sus opciones de navegación, el abrir la ruta que hayas seleccionado para el juego desde tu aplicación de mapas más usado. Aunque claro, muchas veces no necesitarás de este aliado si, por el contrario, te las ingenias para falsificar tu ubicación e irte a otros lados del mapa sin moverte realmente.

Las 4 mejores redes sociales para mantener informado y jugar a Pokémon GO con otras personas

Al ser un juego que promueve la interacción social, Pokémon GO ha hecho que muchas aplicaciones y redes sociales tengan rincones especiales para los jugadores. Si estás buscando la forma de congeniar con otros fanáticos de Pokémon GO, estos sitios seguro te servirán.

Discord: la plataforma social oficial de los gamers

Discord se hizo desde el comienzo por y para los amantes de los videojuegos. Esta plataforma de comunicación contiene millones de canales con miles de usuarios de distintas nacionalidades, organizándose para las partidas en sus juegos favoritos o para discutir temáticas de diferentes ámbitos (más que nada ficción).

Aquí, muchos jugadores de Pokémon GO se reúnen para organizar redadas en grupos numerosos, y charlan entre varios o individualmente para hacer más amistades. Lo bueno de Discord es su atractiva característica de emojis (si pagas Nitro puedes utilizar cualquier cantidad en todos los chats en incluso crear los tuyos propios), así como la posibilidad de hablar por escrito, llamadas, videollamadas e incluso hacer transmisiones en vivo.

Reddit: la meca de los easter eggs para muchos

Dentro de la comunidad de Reddit existen muchos grupos creados para los fanáticos a Pokémon GO. Lo genial de esto es que cualquier detalle que no conozcas o encuentres en fuentes oficiales respecto al juego, los jugadores te lo pueden responder desde estos rincones de Internet. O incluso con tan solo hacer una búsqueda dentro del mismo Reddit puedes encontrar respuesta a tus dudas antes de plantearlas.

Buscar amigos para compartir y jugar juntos Pokémon GO es otra de las posibilidades que te permite Reddit. Dentro encuentras el famoso subreddit r/PokemonGoFriends en donde compartir ID es posible (aunque quizás debas buscar otro subreddit que esté dedicado al país donde vives).

Twitter: otra red social muy concurrida por los pokemaniacos

De que existen alternativas para saber lo más nuevo del juego, además de las fuentes oficiales, existen. En Twitter también ocurre el fenómeno de cuentas de usuarios dedicadas a recabar información y luego publicarlas por medio de hilos en donde consigues de todo: desde guías e infografías sobre los eventos, hasta las últimas noticias. Las filtraciones también son bienvenidas en Twitter.

Twitch: para no perder de vista a tus streamers favoritos

Muchas comunidades de juegos siguen a sus streamers más queridos desde Twitch y eso para los gamers no es novedad. En Pokémon GO sucede igual. Esta aplicación es muy básica si estás dentro de la movida de los juegos y te gusta ver en live cómo ciertas celebridades comparten su tiempo transmitiendo la experiencia en su cuenta en vivo.

Sorteos, eventos especiales y oportunidades de ganar premios forman parte del pan de cada día dentro de Twitch en cuanto a juegos populares. Si quieres participar o ser un simple espectador para entretenerte o aprender más sobre Pokémon GO, entonces no puedes perderte esta app.

¿Cuáles de estas apps te vas a instalar?