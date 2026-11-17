WhatsApp tiene una relación de años con Google Drive, algo que prácticamente cualquier usuario de la aplicación sabe. Desde 2015, si tienes un móvil con Android y la copia de seguridad habilitada, WhatsApp respalda tus conversaciones en Google Drive para que puedas recuperarlas en cualquier otro dispositivo.

Es una solución simple y muy útil, aunque no perfecta, pero parece que la relación está por acabarse o, más bien, por recibir a alguien extra. ¿Cómo podemos afirmar esto? Porque WhatsApp lanzó su propia nube para las copias de seguridad en su última beta. ¿Será solo para Android o también llegará a iOS más adelante? Esto es lo que sabemos.

Dios a la dependencia de Google Drive para tus respaldos: WhatsApp ahora te permite hacerlos en su propia nube y siempre estarán cifrados

El equipo de WABetaInfo acaba de probar la beta 2.26.46.4 de WhatsApp para Android y descubrieron una nueva característica que seguro te encantará.

Resulta que Meta implementó un nuevo espacio para cargar las copias de seguridad en la nube y funciona en sus propios servidores. Esta nueva característica viene a complementar el clásico sistema de respaldo en línea a través de Google Drive y es algo que dará un respiro a muchos usuarios. ¿Por qué lo decimos? Porque WhatsApp muchas veces se come buena parte de los 5 GB de almacenamiento gratis que te da Google. Esto empuja a que muchos usuarios tengan que contratar más almacenamiento o, directamente, los lleva a desactivar el respaldo en la nube.

El respaldo en Google Drive no desaparece, pero con esta nueva opción ya no tendrás que hacer ninguna de las dos cosas que acabamos de mencionar. Podrás guardar tu copia de seguridad directo en los servidores de Meta y olvidarte de consumir tus pocos gigas libres en tu cuenta de Google.

¿Y qué tal va de seguridad esta nueva opción? El respaldo cuenta con cifrado de extremo a extremo obligatorio, así que no podrás usarlo si tienes el cifrado desactivado. Por defecto, WhatsApp te pedirá crear una PassKey para poder validar tu identidad y acceder al respaldo, pero también podrás establecer un clave de cifrado de 64 dígitos. En cualquier caso, Meta asegura que ellos no pueden acceder a la copia de seguridad en ningún caso.

Para usuarios gratis Meta da hasta 2 GB de almacenamiento en sus servidores, pero si tienes WhatsApp Plus automáticamente recibirás 100 GB de capacidad. ¿Y si alguien necesita más espacio para sus copias de seguridad? Lo ponemos en duda, salvo que almacene demasiados vídeos, pero Meta pensó en ellos. Estos usuarios podrán contratar suscripciones a través de Meta One para ampliar el almacenamiento en nube hasta 4 TB.

¿Y qué pasa si dejas de pagar la suscripción y vuelves al plan gratis de 2 GB? WhatsApp mantendrá almacenada por cuatro meses la última copia de seguridad que hizo antes de caducar la suscripción. Una vez superado ese tiempo, borrarán el respaldo si no vuelves a suscribirte.

¿Cómo activar la copia de seguridad de WhatsApp en sus servidores?

Como hasta ahora, encontrarás las opciones de ‘Copias de seguridad’ dentro del submenú ‘Chats’ de los ajustes de WhatsApp.

Sin embargo, aquellos usuarios que ya tengan acceso a esta característica ahora se encontrarán con una nueva sección llamada ‘Selecciona tu proveedor de respaldos en la nube’. Al abrirla, WhatsApp permitirá elegir entre usar el almacenamiento de Google o bien la nube de WhatsApp.

Al elegir la nube de WhatsApp, la aplicación pedirá crear una PassKey para poder acceder al respaldo (si es que ya no la tienes). Una vez configurada, la copia de seguridad se creará y empezará a cargarse.

Como dijimos al inicio, esta característica ya está disponible en WhatsApp Beta 2.26.46.4 para Android. Esta versión está disponible en la Play Store para todos los usuarios inscritos en el programa beta de WhatsApp, así que solo tienes que ir a descargarla si ya te diste de alta.

En caso de no ser betatester, solo debes esperar a que esta nueva modalidad de respaldo llegue a la versión estable de WhatsApp para Android. Debe faltar poquísimo, pues la implementación en la beta es masiva y no de un grupo reducido, así que apunta a un desarrollo casi finalizado.

¿Y los usuarios de iPhone también la tendrán? No tenemos información al respecto, pero suponemos que sí. Además, hay motivos suficientes para pensarlo: primero, porque no tendría sentido que solo WhatsApp para Android tenga algo así; segundo, porque los usuarios de iOS sufren el mismo problema que en Android, pues iCloud gratis es de apenas 5 GB; y, tercero, porque Meta recientemente rediseñó el menú de ajuste de las copias de seguridad tanto en Android como iOS.