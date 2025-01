Google Drive es para muchos la mejor solución de almacenamiento en la nube, pues que se integra perfectamente con otros servicios de Google, como Gmail y Google Fotos. Lo malo es que solo te da 15 GB gratis de espacio para repartir entre todos esos servicios, por lo que seguramente acabarás necesitando más tarde o temprano. Y más espacio en Google Drive tiene un precio.

A continuación, te mostraremos los diferentes precios de Google Drive según el plan que decidas contratar. También analizaremos qué incluye cada uno de sus planes para saber si realmente vale la pena invertir en más almacenamiento. Si estás considerando ampliar tu espacio en la nube, sigue leyendo para tomar una decisión informada y descubrir cómo sacar el máximo provecho de tu inversión.

¿Qué planes ofrece Google Drive y sus precios?

Google Drive no ofrece ningún plan de suscripción como tal, ya que es solo un servicio que forma parte de algo más grande. Ese «algo» es nada más y nada menos que Google One, la suscripción que pone a tu disposición Google para tener más espacio de almacenamiento en la nube tanto en Google Drive como en Gmail, Google Fotos y otros servicios de la gran G en menor medida (Google Calendar, Google Keep, etc.).

Así que, básicamente, los precios de Google Drive que quieres conocer son en realidad los precios de Google One que es la única suscripción que te permitirá ampliar el espacio de almacenamiento. Google no ofrece ninguna opción para pagar por más espacio en Drive sin pasar por Google One. Aclarado eso, aquí abajo te dejamos los distintos planes de Google One y su coste.

Planes y precios de Google One

Gratuito — 0 €/mes : 15 GB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google.

: 15 GB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google. Basic — 1,99 €/mes : 100 GB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google. Añade la posibilidad de compartir tu almacenamiento con hasta 5 personas más.

: 100 GB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google. Añade la posibilidad de compartir tu almacenamiento con hasta 5 personas más. Premium — 9,99 €/mes : 2 TB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google. Además de poder compartir tu almacenamiento con hasta 5 personas más, con este plan también tienes una cuota de guardado ilimitada en el Editor Mágico de Google Fotos y funciones premium de Google Workspace.

: 2 TB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google. Además de poder compartir tu almacenamiento con hasta 5 personas más, con este plan también tienes una cuota de guardado ilimitada en el Editor Mágico de Google Fotos y funciones premium de Google Workspace. AI Premium — 21,99 €/mes: 2 TB de almacenamiento para Drive, Gmail, Fotos y otros servicios de Google. Ofrece las mismas ventajas que el plan Premium más el acceso completo a IA de Google (Gemini Advanced, así como Gemini en Gmail, Documentos y otras apps de Google).

Ahorra con el plan anual

Google también te permite pagar un año completo de suscripción de Google One de cualquier plan, salvo el «AI Premium». De esa manera, puedes ahorrarte unos euros. Estos son los precios del plan anual de Google One para tener más espacio en Google Drive:

Basic — 19,99 €/año : te ahorras 3,89 €.

: te ahorras 3,89 €. Premium — 99,99 €/año: te ahorras 19,89 €.

Cómo ver cuánto almacenamiento tienes en Google Drive

Si antes de contratar algún plan quieres saber qué plan tienes actualmente y cuánto espacio de almacenamiento en la nube te queda en Google Drive, solo tienes que ingresar en la web Almacenamiento de Google One (inicia sesión con tu cuenta de Google si no estás logueado).

Allí verás una barra de progreso que te indicará cuánto espacio has ocupado según tu plan actual de Google One en el siguiente formato: X GB de X GB en uso. Además, en «detalles de almacenamiento», se te mostrará cuánto está usando cada servicio de Google, incluyendo Google Drive.

Cómo comprar más espacio de almacenamiento en Google Drive

Simplemente, ve a la web de Planes de Google One, elige si quieres un plan «Mensual» o «Anual» y luego pulsa el botón Empezar sobre el plan que quieres contratar. A partir de allí, Google te guiará paso por paso en el proceso de pago para que puedas terminar de comprar el espacio de almacenamiento que necesitas.

¿Se puede comprar espacio en Google Drive sin Google One?

No, actualmente Google solo te permite comprar más espacio de almacenamiento en la nube para Google Drive a través de la suscripción Google One. Lastimosamente, si lo único que te interesa es el espacio extra, no existe un plan o suscripción individual de Google Drive que solo te ofrezca eso. Sí o sí debes contratar Google One si quieres más espacio en Drive.

Esperamos que esta información te haya resultado útil para conocer los precios de Google Drive. Actualizaremos esta entrada conforme se produzcan cambios en el coste de los planes de Google One, así que guárdala para mantener informado.