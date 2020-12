¿Es Google One la mejor plataforma de almacenamiento en la nube o hay mejores opciones en la competencia? Con un universo de usuarios cada vez más conectados y necesitados de acceder rápidamente a sus archivos, una buena nube es fundamental.

Pero, ¿cuál deberías elegir? Nos hicimos esta pregunta, investigamos y decidimos poner cara a cara a tres gigantes del almacenamiento online. Comparamos Google One vs Dropbox vs OneDrive para buscar cuál es el servicio de almacenamiento en la nube que deberías pagar según tus necesidades. ¿Habrás elegido la opción correcta?

¿Cómo han evolucionado las plataformas de almacenamiento en la nube?

Aunque el almacenamiento local de los móviles y ordenadores cada vez es más grande, lo cierto es que es un formato limitado. No hablamos de espacio nada más, sino de características adicionales como la movilidad o accesibilidad inmediata.

A todos nos encanta estar conectados, y tener acceso a nuestros archivos desde cualquier dispositivo es una gran ventaja. Para responder a esta necesidad del mercado nacieron las plataformas de almacenamiento en la nube.

Aunque los servicios de alojamiento existen desde hace muchos años, eran bastante primitivos. En ellos podías guardar los archivos que quisieras, pero no podías editarlos, previsualizarlos y demás. Por esa razón, no fue hasta 2007 que comenzaron a tener un interés universal, cuando llegó Dropbox.

¿Qué tenía de especial este servicio? Permitía acceder rápidamente a tus archivos mediante la sincronización, compartirlos, editarlos en la nube con amigos y más. Sí Dropbox te daba control total, 2 GB de almacenamiento gratis y funcionaba con archivos de Microsoft Office (de forma limitada).

En 2012 llegaría Google Drive a mejorar la oferta (que evolucionó a Google One). ¿Su apuesta? Prácticamente todo lo que hacía Dropbox, entre 1 y 5 GB gratis y compatibilidad con Google Docs, Gmail y otras apps de Google. El mercado de las plataformas de almacenamiento en la nube había llegado para quedarse.

Desde entonces se han creado muchos servicios, algunos estrechamente casados con productos de una misma compañía (como OneDrive o iCloud) y otros más abiertos. También fueron mejorando, sin embargo, 2, 5 o hasta 15 GB de almacenamiento gratuito comenzaron a quedarse cortos. Fue en ese momento que se crearon los servicios premium de almacenamiento en la nube, pudiendo pagar para obtener más espacio y funciones.

De ahí nació otra gran cuestión, saber cuál es el mejor servicio, y es lo que pretendemos responder en esta comparativa.

¿Qué cosas hacen de Google One, Dropbox y OneDrive los mejores servicios de almacenamiento en la nube?

Aunque hay muchos servicios diferentes, y aunque entre ellos mismos también hay ciertas distancias, estos tres servicios mantienen una serie de cosas en común:

Son multiplataforma , lo que permite sincronizar tus archivos con tu móvil, ordenador, tablet y demás sin importar si estás en Windows, Android, iOS, Linux o Mac OS gracias a sus aplicaciones. Además, para otros sistemas siempre puedes acceder a la versión web , con más o menos limitaciones según el dispositivo o sistema operativo.

, lo que permite sincronizar tus archivos con tu móvil, ordenador, tablet y demás sin importar si estás en Windows, Android, iOS, Linux o Mac OS gracias a sus aplicaciones. Además, para otros sistemas , con más o menos limitaciones según el dispositivo o sistema operativo. Los tres permiten la coedición online de archivos con tus amigos o familiares que tengan cuentas en estas plataformas. Sí, puedes editar un documento en simultáneo con otras personas sin estar todos en un mismo lugar.

con tus amigos o familiares que tengan cuentas en estas plataformas. Sí, puedes editar un documento en simultáneo con otras personas sin estar todos en un mismo lugar. Son compatibles con al menos una suite ofimática . Sí, con Google One, Dropbox y OneDrive puedes abrir archivos de Microsoft Office sin problema y editarlos. Además, en algunos casos también encuentras compatibilidad con Open Documents u otras plataformas ofimáticas.

. Sí, con Google One, Dropbox y OneDrive puedes abrir archivos de Microsoft Office sin problema y editarlos. Además, en algunos casos también encuentras compatibilidad con Open Documents u otras plataformas ofimáticas. Permiten ver archivos sin conexión, editarlos y luego subir los cambios a tu nube personal.

En general estas cuatro cosas son las que hacen de estos tres servicios los mejores a elegir, aunque también hay otras características. Por supuesto el precio también influye mucho, ya que las tres son plataformas bastante económicas para todo lo que obtienes al pagarlas Y hablando de precios, ¿por qué no comparamos lo que cada una tiene para ofrecer?

¿Qué ofrecen Google One, Dropbox y OneDrive con sus cuentas gratis y las suscripciones de 10€ mensuales?

Hacer una comparativa global para estas plataformas es bastante complicado, ya que tienen diferentes planes, precios, almacenamiento y demás. Además, juntar cada uno de los planes de estos servicios en una misma tabla puede ser muy injusto. ¿Qué solución podemos encontrar? Hacer la comparativa en dos tantas.

Primero, juntar en una tabla dos planes específicos que están en cada plataforma: el plan gratis y el de 10€ mensuales (si pagas el año completo). De esta manera puedes tener una idea global y rápida de cuál elegir. Luego, hablar individualmente de cada servicio, explayándonos en sus características únicas, profundizando un poco más en cada plan disponible y comentando qué tipo de usuario es el ideal para cada servicio.

Teniendo claro eso, y de forma resumida, esto es lo que ofrecen OneDrive, Google One y Dropbox en sus planes gratis o pagando 10€ mensuales:

Tipo de plan Google One

Dropbox Microsoft OneDrive

Cuenta gratis

15 GB de almacenamiento compartido entre las apps de Google (Drive, Gmail, Fotos, Documents y Calendar). 2 GB de almacenamiento cifrado. 5 GB de almacenamiento compartido con las apps de Microsoft Office. Suscripción de 10€ mensuales

2 TB de almacenamiento compartido entre las apps de Google.

entre las apps de Google. Hasta 5 usuarios mediante el almacenamiento familiar.

mediante el almacenamiento familiar. Soporte técnico especializado .

. Beneficios adicionales como créditos en la Play Store. 2 TB de almacenamiento cifrado .

. 1 usuario.

Soporte técnico especializado .

. Dropbox Passwords .

. Dropbox Vault .

. Recuperación de archivos. 6 TB de almacenamiento compartido con las apps de Microsoft Office.

con las apps de Microsoft Office. Hasta 6 usuarios con almacenamiento compartido (1 TB por usuario).

con almacenamiento compartido (1 TB por usuario). Soporte técnico especializado .

. Suscripción a Office 365 .

. Almacen personal con seguridad avanzada .

. Recuperación de archivos.

Si analizas la tabla, podrás notar fácilmente que Google ofrece el mejor paquete básico, ya que regala 15 GB de almacenamiento en la nube. Pero no buscamos el mejor servicio gratis, sino el mejor servicio de pago. De buenas a primeras el plan de 10€ (Microsoft 365 Familia) de OneDrive se ve como el más suculento con esos 6 TB de almacenamiento. Pero, ¿realmente es la opción que necesitas? Por eso es que hablaremos de cada servicio por separado.

Google One es el servicio todoterreno y el ideal si prefieres compatibilidad por encima de espacio

Como no podía ser diferente, la plataforma de Google es la más balanceada y la que mejor se adapta a mayor número de situaciones. Sus paquetes de 100 y 200 GB son perfectos para el usuario promedio, y a un precio de 1,99€ o 2,99€ mensuales mucho más. Aparte, no todos los usuarios necesitan un almacenamiento online de 2 TB o más, y para ellos lo mejor es otra plataforma.

¿Qué ventajas tiene Google One? Su ecosistema de aplicaciones es muy completo, teniendo su propia suite ofimática online, Google Fotos, Drive, Calendar, Gmail y más. Por otra parte, las apps de Google se integran muy bien con casi cualquier plataforma, como tu móvil u ordenador, y son muy intuitivas. ¿Otra cosa? Con Google One puedes hacer una copia de seguridad de tu móvil Android en cuestión de minutos. En fin, es una herramienta súper completa.

No teniendo suficiente con eso, Google One también tiene almacenamiento familiar, que te permite compartir tu suscripción hasta con 5 personas más. ¿Falta algo? Evidentemente, y es que Google también te regala créditos en Google Play y ofertas especiales en hoteles, restaurantes y más por tener una suscripción. No sucede siempre, pero pasa.

¿Una pega? La aplicación de Google Drive no va del todo bien en Mac OS, a veces falla un poco pero generalmente funciona. No siempre es así, pero es más común de lo que podría esperarse. ¿Cuáles son los planes de Google One? Estos:

Características Básico

100 GB

200 GB

2 TB

Almacenamiento

15 GB. 100 GB. 200 GB. 2000 GB. Número de usuarios

1 usuario. 5 usuarios mediante almacenamiento familiar. 5 usuarios mediante almacenamiento familiar. 5 usuarios mediante almacenamiento familiar. Sincronización de dispositivos

Sí. Sí. Sí. Sí. Aplicaciones

Móvil, escritorio y web. Móvil, escritorio y web. Móvil, escritorio y web. Móvil, escritorio y web. Soporte especializado

No. Sí. Sí. Sí. Beneficios adicionales

Copia de seguridad para móviles Android. Copia de seguridad para móviles Android, créditos en Google Play y descuentos especiales en hoteles, restaurantes y más. Copia de seguridad para móviles Android, créditos en Google Play y descuentos especiales en hoteles, restaurantes y más. Copia de seguridad para móviles Android, créditos en Google Play y descuentos especiales en hoteles, restaurantes y más. Precio

Gratis 1,99€ al mes. 2,99€ al mes. 9,99€ al mes. Google One Price: Free

Dropbox es la mejor plataforma para combinar tu trabajo con tu vida diaria, además de ser la más segura

Puede que Dropbox no tenga una suite ofimática online tan potente, pero es compatible con Google Documents, Microsoft Office y muchos formatos de archivos. Además, su editor de textos Paper se comporta bastante bien, y cumple con un mínimo de calidad.

Aunque con OneDrive y las apps de Google también se puede trabajar colaborativamente, Dropbox parece estar diseñado específicamente para esto. Sus características de trabajo colaborativo son excelentes, y además es compatible con Slack, una de las mejores herramientas de productividad. También funciona con Zoom, así que es ideal para esto del teletrabajo desde casa.

¿Otras cosas que permite? Firmar documentos con HelloSign, transferir archivos fácilmente a través de Dropbox Transfer y su integración con herramientas online de terceros es excelente. ¿Un ejemplo? Dropbox se la lleva muy bien con GIMP online, uno de los mejores editores de imagen estilo Photoshop.

Por otra parte, las aplicaciones móviles y de escritorio de Dropbox van bastante bien, y es la opción que mejor se comporta con dispositivos Apple. Dropbox permite guardar copias de seguridad, utiliza cifrado AES de 256 bits, tiene un manejador de contraseñas propio y cuenta con DropBox Vault, un sistema de seguridad para que solo tú y tu familia podáis acceder a ciertos archivos.

Su plan Dropbox Plus de 2 TB por 9,99€ mensuales está muy bien, aunque solo puedes usarlo tú. Si deseas tener almacenamiento compartido con hasta 6 personas entonces debes irte a la suscripción Family de 16,99€ mensuales. ¿Cuáles son los paquetes de suscripción de Dropbox? Estos:

Características Básico

Plus

Family

Almacenamiento

2 GB. 2000 GB. 2000 GB. Número de usuarios

1 usuario. 1 usuario. 6 usuarios. Sincronización de dispositivos

Sí. Sí, mejorada. Sí, mejorada. Aplicaciones

Móvil, escritorio y web. Móvil, escritorio y web. Móvil, escritorio y web. Soporte especializado

No. Sí. Sí. Beneficios adicionales

Ninguno. Copia de seguridad del ordenador, Dropbox Passwords, Dropbox Vault, recuperación de archivos, cifrado AES-256 y más. Copia de seguridad del ordenador, Dropbox Passwords, Dropbox Vault, recuperación de archivos, cifrado AES-256, espacio familiar y más. Precio

Gratis 9,99€ al mes. 16,99€ al mes. Dropbox: almacenamiento en la nube Price: Free

OneDrive, la plataforma para los que quieren mucho espacio y se la llevan muy bien con Microsoft Office

El último servicio de almacenamiento en la nube que analizaremos es OneDrive, la opción de Microsoft. Su plan gratuito y el Standalone de 100 GB por 2€ mensuales no son demasiado atractivos, porque ciertamente tienen muchas limitaciones.

Sin embargo, la cosa cambia cuando entran al juego las suscripciones Microsoft 365 Personal y Familia, de 1 y 6 TB de almacenamiento respectivamente. Estos planes incluyen una suscripción a Office 365, la potente suite ofimática de Microsoft.

Puede que lo que necesites únicamente sea mucho espacio, pero definitivamente esto es un gran añadido. Office 365 tiene sus particularidades, pero en general es muy parecido a Office tradicional, así que tu proceso de adaptación será casi inmediato. Estos planes también agregan compatibilidad con Skype, otro punto a favor.

Como cabría esperar, OneDrive tiene apps móviles y de escritorio, todas muy completas y que se integran muy bien a tu móvil u ordenador. Por supuesto la mejor compatibilidad es con Windows y Microsoft Office, con los que puedes realizar una copia de seguridad completa en cuestión de minutos.

OneDrive tiene sistema de verificación de identidad, el plan familia se puede compartir con hasta 6 usuarios (1 TB de espacio por cada uno), tiene sistema de recuperación de archivos y protección contra ransomware, carpetas sin conexión y mucho más. Sí, para manejar una nube de 6 TB con facilidad necesitarás una excelente conexión a Internet, pero seguro que lo tienes bien cubierto. Estos son los planes: