VZMORE, la marca alemana emergente de mini PC que ha dado mucho de qué hablar este año, acaba de lanzar una oferta muy interesante en uno de sus ordenadores más potentes.

Se trata del VZMORE AX9 MAX, un mini PC que presume de procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470, preparado para trabajar con aplicaciones exigentes, creación de contenido, gaming e inteligencia artificial. A continuación, te contamos todo lo que ofrece y al final te dejamos el cupón para ahorrarte 239 € en la compra.

VZMORE AX9 MAX: potencia Ryzen AI 9, IA local y refrigeración avanzada en un formato compacto

El VZMORE AX9 MAX trae bajo el capó el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470 con arquitectura Zen 5, 12 núcleos y 24 hilos que alcanza hasta 5,1 GHz.

En esta configuración viene acompañado de 32 GB de RAM DDR5 y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB, además de Windows 11 Pro preinstalado. La RAM se puede ampliar hasta 256 GB y también hay una segunda ranura M.2 para añadir almacenamiento.

En el apartado gráfico integra una AMD Radeon 890M. No sustituye a una gráfica dedicada de gama alta, pero ofrece recursos para trabajar con contenido, edición y juegos competitivos, además de mover algunos títulos AAA ajustando la resolución y los gráficos. Es una combinación interesante para un equipo tan pequeño.

Uno de sus elementos más llamativos es la refrigeración V-Cooling. VZMORE combina una cámara de vapor de gran superficie con una entrada de aire inferior de 360 grados y un ventilador optimizado para reducir el ruido. La marca asegura que puede mantener hasta 65 W de potencia, con un nivel acústico de tan solo 38 dB incluso bajo carga.

También integra una NPU de hasta 55 TOPS y anuncia 86 TOPS de rendimiento total de IA, una capacidad pensada para ejecutar modelos compatibles de forma local mediante herramientas como LM Studio, Ollama o llama.cpp, sin enviar necesariamente los datos a la nube.

A pesar de sus dimensiones compactas y peso de solo 777,5 gramos, la conectividad es muy completa: dos USB4 de 40 Gbps, dos HDMI 2.1, dos puertos Ethernet de 2,5 Gb, seis USB-A y lector SD 4.0.

También incorpora WiFi 7 y Bluetooth 5.4, y puede gestionar hasta cuatro pantallas en 8K. Todo ello en un chasis unibody de aluminio que combina un diseño compacto con una configuración preparada para multitarea exigente, creación de contenido y usos de IA local.

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El VZMORE AX9 MAX tiene un precio habitual de 1549 €, pero del 13 al 22 de noviembre puedes conseguirlo por solo 1310 €, ahorrándote 239 €.

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