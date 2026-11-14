Tener un móvil de gama media o un modelo de hace un par de años no significa conformarse con fotos mediocres. La comunidad de desarrolladores ha vuelto a mover ficha, pasando de la GCam 9.7 a la nueva GCam 9.8, una versión modificada de la aplicación de cámara de Google que promete mejorar sustancialmente la calidad de las imágenes en casi cualquier smartphone Android.

Esta herramienta, también conocida como Pixel Camera, llega de la mano del desarrollador BSG, quien ha publicado recientemente su compilación MGC_9.8.102_V3. Conoce todo lo nuevo que trae y dónde descargar el APK.

Todas las mejoras que vemos en la GCam 9.8

La nueva GCam 9.8 continúa mejorando la forma en la que todos los móviles Android generan las fotos, con novedades que amplían la cantidad de opciones, al igual que avanzando hacia tecnologías que no todos los modelos tienen a día de hoy. Estas son todas las novedades:

Implementación de la tecnología HDR+ de Google en dispositivos que no la incluyen de fábrica, mejorando el rango dinámico y reduciendo el ruido.

en dispositivos que no la incluyen de fábrica, mejorando el rango dinámico y reduciendo el ruido. Mejor rendimiento en condiciones de poca luz gracias al procesamiento de imágenes en ráfaga .

. Reintroducción de los controles manuales en el visor : balance de blancos, luminosidad y sombras ajustables con un solo toque.

: balance de blancos, luminosidad y sombras ajustables con un solo toque. Modo retrato con efecto bokeh para fotos con desenfoque de fondo , siempre que el módulo de cámara admita formato RAW. Este modo se encuentra en fase de prueba y puede fallar en módulos sin soporte RAW, aplicando mal el desenfoque o provocando el cierre de la aplicación.

, siempre que el módulo de cámara admita formato RAW. Este modo se encuentra en fase de prueba y puede fallar en módulos sin soporte RAW, aplicando mal el desenfoque o provocando el cierre de la aplicación. Visión nocturna mejorada para capturas en entornos oscuros.

para capturas en entornos oscuros. Modo astrofotografía con opción para desactivar su animación.

con opción para desactivar su animación. Grabación de vídeo a 60 fps y en cámara lenta.

y en cámara lenta. Modos experimentales habilitados: exposición larga y efecto de barrido (aunque en fase de prueba y con posible fallo en algunos modelos).

(aunque en fase de prueba y con posible fallo en algunos modelos). Corrección de errores y mejor compatibilidad con dispositivos que no son de la familia Pixel .

. Mayor control creativo para los entusiastas de la fotografía móvil gracias a los ajustes manuales recuperados .

. Animación del proceso de guardado de una foto en la «minibar» de la cortinilla superior.

en la «minibar» de la cortinilla superior. Corrección del modo «Retoque facial» en algunos dispositivos que no son Pixel, con interruptores disponibles en el panel de ajustes rápidos al usar el modo Retrato o la cámara frontal.

en algunos dispositivos que no son Pixel, con interruptores disponibles en el panel de ajustes rápidos al usar el modo Retrato o la cámara frontal. Corrección de errores detectados en el funcionamiento del MOD: guardado de fotos en blanco y negro en dispositivos Pixel, guardado de fotos en el Pixel 10 Pro XL y mejora de la calidad final de la foto YUV-HDRPlus en módulos de cámara sin soporte RAW.

El propio creador advierte que estas funciones aún se encuentran en fase de prueba y podrían fallar en algunos modelos concretos.

Descarga el APK de la GCam 9.8 (BSG) para tu móvil (versión genérica)

Hasta el momento, la última versión de la GCam 9.8 está disponible en su versión genérica. Es posible que más adelante salgan otras que se enfocan específicamente en modelos de cierta marca.

Si al instalar el APK de la GCam 9.8 esta no funciona, es mejor que esperes a que salgan las versiones dedicadas a marcas exclusivas; y si definitivamente no funciona, es posible que tu móvil no sea compatible con el nivel de Camera2 API requerido.

DESCARGAR | GCam 9.8 (versión genérica)

Es fundamental entender que esta aplicación no es oficial. Google no diseña su cámara para funcionar en todos los móviles del mercado, y por eso existen estos ports. Al instalar la GCam 9.8 APK, el usuario asume que se trata de un software modificado y, por ende, no debe culpar a Google si alguna función específica no rinde al cien por cien.

Al ser de código cerrado, los desarrolladores tienen limitaciones para añadir características nuevas, pero el simple hecho de poder disfrutar del procesamiento de imagen de los Pixel en un móvil de otra marca ya supone una mejora enorme para la mayoría de los usuarios.