Aunque hay aplicaciones que te dicen directamente si tu móvil es compatible con la GCam, no está de más entender cómo funcionan este tipo de apps. Realmente lo único que hacen es verificar la compatibilidad de tu teléfono con la API Camera2. Dependiendo del soporte que ofrezca tu dispositivo para esta API, su cámara soportará la GCam y todas sus funciones… o no. Pero vayamos paso por paso. Enseguida te contamos qué es la Camera2 API, su importancia para el uso de la GCam y cómo saber si tu móvil la tiene.

¿Qué es Camera2 API y por qué es un requisito para usar la GCam?

Camera2 es una interfaz de programación de aplicaciones o API, por sus siglas en inglés. Específicamente, se trata de una API de cámara que sirve como puente entre las aplicaciones y los sensores de captura. No es algo que deban entender los usuarios, pues es un código que solo está al alcance de los desarrolladores, pero es importante que sepas que Camera2 API es el enlace que permite el funcionamiento de las apps de cámara en tu Android.

Ahora bien, Camera2 no es la única API de cámara que existe en Android. También está Camera1 y CameraX, que son las API «antecesoras» a Camera2 (aunque Google recomienda a los desarrolladores usar CameraX para la mayoría de aplicaciones). ¿Eso significa que Camera2 es la API de cámara más potente para Android? Así es, y por eso razón es un requisito indispensable para aplicaciones como la GCam que ofrecen funciones fotográficas avanzadas y utilizan algoritmos complejos aprovechando las capacidades de los sensores y procesadores más modernos.

Tu móvil puede tener Camera2 API y no ser compatible con la GCam

Ahora que ya entiendes la importancia de que tu smartphone tenga la API Camera2, te tenemos una mala noticia. Si bien casi todos los teléfonos modernos cuentan con esta API, muchos fabricantes limitan su acceso a apps de terceros. Esto hace que solo la app de cámara oficial del móvil (la que vino preinstalada) pueda sacar el máximo provecho al conjunto de cámaras, y el resto (al tener un acceso limitado) no pueda hacerlo.

Seguramente has leído o alguien te ha dicho que iPhone es mejor que Android para redes sociales porque, por ejemplo, desde la app de Instagram se sacan mejores fotos en un iPhone que un Android. Y esto en parte es cierto, ya que Instagram no usa Camera2 o siquiera CameraX para sacar fotos en Android, sino que hace una captura del visor de la cámara nativa del móvil. ¿El resultado? Una foto de calidad inferior a la que harías con la cámara nativa directamente.

Eso sí, no todas las apps de cámara en Android funcionan como Instagram, pero la mayoría de ellas no tienen acceso a todas las características de Camera2 y algunas ni siquiera se toman la molestia de implementar CameraX, que es una API diseñada específicamente para sortear algunas limitaciones de los fabricantes. Pero no te desanimes, hay fabricantes que sí dan un acceso parcial a Camera2 para usar la GCam y lo puedes comprobar tú mismo.

Cómo saber si mi Android tiene Camera2 para usar la GCam

La mejor manera de saber qué nivel de acceso a Camera2 ofrece tu teléfono es usando la aplicación Camera2 API Probe de esta manera:

Instala Camera2 API Probe desde Google Play Store.

desde Google Play Store. Abre Camera2 API Probe y fíjate en la sección Hardware Support Level .

. Para usar la GCam, necesitas que soporte LEVEL_3 o Full (si aparecen en verde, estás bien).

o (si aparecen en verde, estás bien). Por si lo quieres saber, esto es lo que significan los diferentes niveles de soporte de hardware que puede tener Camera2 API : Legacy : las funciones son limitadas y están diseñadas para dispositivos Android más antiguos. Limited : algunas características adicionales en comparación con Legacy. Full : permite el control manual del sensor, flash, objetivo y ajustes de postprocesamiento, así como la captura de imágenes a alta velocidad. Si la API Camera2 está habilitada con algunas funciones restringidas, también entra en la categoría Full. Level_3 : casi todas las características funcionan y la API Camera2 está completamente habilitada. Además, los dispositivos admiten el reprocesamiento YUV y la captura de imágenes RAW, junto con configuraciones adicionales del flujo de entrada.

:

Si tu móvil no tiene Camera2 o está desactivado, entonces tendrás que activar tú mismo el soporte para esta API, como se explica en esta guía (requiere root). Ten en cuenta que la GCam puede funcionar incluso con los niveles Legacy y Limited, pero un montón de funciones te darán error.

¿Tu móvil sí tiene Camera2 API? Entonces puedes instalar la GCam que quieras. Eso sí, esto no evitará que se presenten bugs o errores que impidan que uses esta app, pues recuerda que la GCam solamente es compatible de forma oficial con los Google Pixel y las versiones para otros móviles son ports hechos por la comunidad que suelen tener fallos.

Más información | Web oficial de Developers de Android