Si estás intentando descargar la GCam en tu móvil Android, pero no sabes si el mismo es o no compatible, no te preocupes. Aquí te vamos a mostrar como descubrir esto de forma simple y rápida.

De igual forma, si ya has descubierto que tu móvil no es compatible con dicha cámara, pincha aquí para descubrir una alternativa a la GCam, app que pronto estará disponible para cualquier dispositivo móvil con Android.

Cómo saber si mi móvil es compatible con la GCam

Para que puedas saber si tu teléfono es compatible o no con la Cámara de Google, es necesario que descargues una aplicación llamada Manual Camera Compatibility Test. La misma es totalmente gratuita y funciona en cualquier dispositivo móvil con Android 7.0 o superior.

Puedes descargar dicha utilidad dese el enlace que te dejamos al final de este párrafo, aunque desde ya te adelantamos que los resultados podrían no ser los que esperas, pues no todos los móviles con sistema operativo Android son compatibles con la GCam.

Cómo usar Manual Camera Compatibility Test

Una vez descargada e instalada la respectiva aplicación, deberás seguir todos estos pasos para que puedas comprobar si tu dispositivo móvil puede o no descargar y utilizar todas las funciones de la Cámara de Google:

Abre la aplicación desde el móvil o tablet en donde la has instalado.

desde el móvil o tablet en donde la has instalado. Una vez abierta, dale al botón que dice Start para que la app compruebe si tu móvil es compatible con la GCam.

para que la app compruebe si tu móvil es compatible con la GCam. Una vez terminado el test, la app Manual Camera Compatibility Test te dirá si tu móvil es compatible o no con la Cámara de Google. Si observas todas las palomitas en color verde, como en la imagen, tu móvil es compatible.

Una vez comprobada la compatibilidad de tu móvil con la Cámara de Google, podrás ingresar en Play Store para descargar la última versión.

Si la tienda de apps de Google te indica que tu dispositivo no es compatible, pero en realidad si lo es, puedes descargar la versión APK de la GCam pinchando aquí. En ese artículo te mostramos paso a paso cómo descargar e instalar la GCam en cualquier Android.