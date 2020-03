Cuando te explicamos qué era AOSP, te comentamos las diferencias entre las distintas versiones de Android. Entre ellas mencionamos Android Go, la adaptación pensada para dispositivos de bajos recursos. Vamos, como la versión “lite” del sistema operativo de Google.

Lo que no imaginábamos al momento de escribir ese artículo, es que inmediatamente recibiríamos una noticia relacionada. Resulta que Google acaba de presentar Camera Go, la versión ligera de la GCam, que ahora está disponible para Android Go.

Con Camera Go, Google quiere llevar la experiencia de su app de cámara a Android Go

Android Go no es únicamente una versión menos pesada de Android, sino que además cuenta con una serie de aplicaciones preinstaladas que también siguen esta filosofía. Son las aplicaciones “Go”, una especie de Google Mobile Services básicos, adaptados para consumir muy poco en móviles de bajos recursos.

Esta lista ya contaba con aplicaciones como Gallery Go, Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, e incluso una versión compacta del Asistente de Google. Ahora se le suma Camera Go, una versión básica de la fabulosa GCam de Google, que espera hacer mucho ruido al llegar a estos móviles asequibles.

Cómo es Camera Go, la versión ligera de Google Camera

Camera Go cuenta con una interfaz muy sencilla, especialmente diseñada para aquellos que solo necesitan lo básico en un móvil. Visualmente se parece mucho a la aplicación estándar de cámara que Google incluye en sus Pixel, aunque no funcione exactamente igual.

Esta versión simplificada cuenta con muchas de las características de la app “completa”, como el modo retrato, vídeo, opciones de edición y más. Sin embargo, no sabemos si contará con el modo Astrofotografía, o con un modo noche (night sight) tan increíble como el de la GCam normal.

Pero hay más, pues Camera Go tiene una función exclusiva muy importante de cara al usuario. La aplicación verifica de forma constante el almacenamiento de tu móvil, para saber cuánto espacio libre queda. Así, no solo podrás saber cuántas fotos puedes tomar, sino que puedes prever y eliminar algunas cosas que ya no necesites para conseguir más espacio.

Camera Go estará disponible muy pronto

En el video de lanzamiento de Camera Go, Google anuncia que esta app se estrenará con el Nokia 1.3, pero asegura que muy pronto llegará a todos los dispositivos que cuenten con Android Go. Según el mismo vídeo, estaríamos hablando de más de 100 millones de usuarios, en más de 180 países.

Los planes de Google con esta nueva aplicación son muy ambiciosos, ya que lleva la experiencia de la GCam a dispositivos con precios en torno a los 70€. Estaríamos hablando de una democratización de la fotografía, y si Camera Go es la mitad de buena que la versión estándar, será un gran éxito.

¿Le darías una oportunidad? Nosotros estamos ansiosos por probarla, y comparar el resultado respecto a la GCam estándar. Por cierto, te dejamos un tutorial por si quieres instalar la última versión de la Cámara de Google en cualquier móvil.