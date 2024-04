A veces no quedas satisfecho con una sola foto y tomas 4 o 5 fotos parecidas para al final escoger una y publicar esa en redes sociales, compartirla, imprimirla, etc. El problema con esto es que si no borras esas otras fotos que no te gustaron, se irán acumulando con el paso del tiempo, ocupando gran parte de tu almacenamiento. Es por eso que hoy te enseñaremos cómo eliminar fotos duplicadas en móvil Xiaomi.

Los móviles de Xiaomi vienen equipados con una herramienta bastante útil que te permite, ubicar fotos duplicadas o similares, seleccionar la más nítida y borrar las demás. Todo sin que tengas que ir seleccionando las fotos una por una. Además de enseñarte ese método, también te compartiremos 5 apps de terceros que cumplen con ese mismo trabajo.

¿Cómo eliminar fotos repetidas en un móvil Xiaomi?

Empecemos con el método local, es decir, la forma de borrar imágenes en tu móvil Xiaomi sin tener que recurrir a aplicaciones de afuera. Para eliminar fotos duplicadas en un Xiaomi, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en el Limpiador .

. Espera a que se haga el escaneo y presiona en Limpiar .

. Ahora presiona en la opción superior que dirá algo como «Limpieza completada» o «No hay basura».

Presiona en donde dice Eliminar fotos .

. Ve a la sección de Fotos Duplicadas .

. Si dejas habilitado el marcador que dice Guardar las fotos más nítidas y luego presionas en eliminar, se conservará una imagen y se borrarán todas las demás fotos duplicadas.

Y listo, así de simple ya habrás vaciado un espacio importante dentro del almacenamiento de tu móvil Xiaomi borrando fotos duplicadas. Incluso puedes modificar la selección que hizo el móvil y conservar algunas de esas imágenes duplicadas, todo depende de ti.

Apps de terceros para eliminar fotos duplicadas

Ahora, si esta opción no te gusta o prefieres probar con otras herramientas hechas por terceros, puedes descargar apps que borren fotos duplicadas. Existen una gran variedad de opciones, por eso hemos recopilado las 5 mejores de estas. Eso sí, es importante mencionar que estas apps tendrán acceso a tus archivos y fotos, si eso no te incomoda, puedes descargarlas sin problemas.

Las mejores apps para borrar fotos duplicadas en Android son:

Duplicate Photo Remover

Duplicate Files Fixer -Remover

Remo Duplicate Photos Remover

Duplicate File Remover

Nox Cleaner

Y con esas recomendaciones finalizamos nuestro artículo sobre cómo eliminar fotos duplicadas en móvil Xiaomi. Esperamos que este tutorial te haya sido útil y si te ha quedado alguna pregunta de lo que hablamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.