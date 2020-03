Actualmente, las cámaras de los móviles Android viven un estado de gracia. Y es que hubo un tiempo, hace ya varios años atrás, donde las cámaras de los dispositivos Android eran el hazmerreír de todos por su mala calidad frente a las cámaras de los iPhone. Ahora mismo, la cosa ha cambiado e incluso un Android de gama media como el Xiaomi Mi Note 10 puede igualar o superar la calidad de cámara de los últimos iPhone.

Aun así, si comparamos las especificaciones de las cámaras de los iPhone con las increíbles especificaciones de las cámaras de los Android actuales (a excepción de los Pixel), los móviles de Apple saben cómo sacar mejor provecho de lo que tienen que los Android. ¿Esto a qué se debe? Pues a que, históricamente, iOS ha sido superior a Android en cuanto software de cámara. Este software básicamente son algoritmos que retocan las fotos o vídeos para obtener el mejor resultado posible. Por suerte, esta inferioridad de Android frente a Apple está a punto de terminar.

Así podrán mejorar las cámaras de terceros en Android gracias a Google

Google, con sus dispositivos Pixel y su popular GCam, ha demostrado que el software de cámara de Android se puede mejorar y mucho. Con funciones como el modo noche, modo retrato, HDR+, entre otros; Google ha marcado tendencia y ya otros fabricantes de Android están haciendo lo mismo para mejorar el software de cámara de sus dispositivos y ponerlos a la altura de los iPhone. Sin embargo, el problema aquí sigue siendo el software de cámara de terceros.

Hay que tener en cuenta que los software de cámara se diseñan específicamente para un dispositivo en particular. Por ejemplo, un software de cámara de un Xiaomi con una cámara de tres sensores no funcionará igual de bien en un Huawei con cámara de cuatro sensores. Incluso si tuvieran la misma cantidad de sensores, de seguro el software de cámara no aprovecharía tan bien la cámara de un móvil ya que está diseñado para otro. Por eso, cuando quieres tomar una foto desde apps de terceros (como Instagram, Snapchat o cualquier app de cámara de la Play Store) tu móvil no toma tan buenas fotos como lo hace con la app de cámara predeterminada.

Estas apps de cámara de terceros no están hechas para brindarte todas las funciones que te ofrece la app de cámara de tu móvil, sino solo las funciones básicas. Y es que para una app como Instagram, por ejemplo, sería casi imposible crear un software de cámara adaptado a cada modelo y marca de móviles Android que existen, por lo que optan por ofrecer una solución básica. Este problema no lo tiene Apple porque la cantidad de iPhones que lanzan al mercado es poca, lo cual facilita mucho el trabajo para las apps de cámaras de terceros. En definitiva, Android tiene un problema de fragmentación de cámaras.

La solución al problema de fragmentación de cámaras de Android

Por suerte, la solución a esta fragmentación finalmente ya ha llegado. Google ha lanzado una biblioteca Jetpack llamada CameraX. Esta nueva biblioteca hará que desarrollar software de cámara para distintos dispositivos Android sea mucho más fácil. Además, funciona en conjunto con el API Camera2 (que permite comprobar ciertas características de las cámaras), lo cual traerá muchos beneficios.

Por ejemplo, ahora para los desarrolladores de apps de cámara será más sencillo encontrar problemas de incompatibilidad y solucionarlos. Esto reducirá notablemente el tiempo de desarrollo y el código de las apps. En otras palabras, las aplicaciones de cámara estarán mejor optimizadas. Ahora bien, todo lo que hemos mencionado son beneficios para los desarrolladores y no tanto para los usuarios finales. Sin embargo, estos últimos también se verán beneficiados por CameraX gracias a las Extensiones de proveedores.

Esta es la respuesta de Google a la fragmentación de las cámaras en Android. Y es que ahora los fabricantes pueden optar por enviar la biblioteca de extensiones de sus móviles para permitir a CameraX (y a los desarrolladores y usuarios) aprovechar las funciones nativas de su cámara. Por ejemplo, supongamos que te gusta mucho el modo retrato de Samsung, pero no te gusta su app de cámara en sí. Si Samsung decide liberar la extensión del modo retrato de CameraX de sus teléfonos, cualquier aplicación de terceros que utilice CameraX podrá utilizar el modo retrato de Samsung. Obviamente, esto no se limita a esa única característica. Los fabricantes pueden, al menos teóricamente, liberar cualquiera de las características de sus apps de cámara a las aplicaciones que usan CameraX.

Sin el apoyo necesario, esto se quedará en nada

Lastimosamente, hacer esto no es una obligación para los fabricantes. Google ya dijo que ofrecerán las extensiones de sus Pixel 4 y de todos los Pixel futuros. Igualmente, OPPO dijo que liberará las extensiones de sus modos de embellecimiento y HDR. Sin embargo, los demás fabricantes de móviles pueden no liberar ninguna de sus extensiones de CameraX o solo una, permitiendo así que el problema de la fragmentación de cámaras en Android continúe.

Lo ideal sería que todos los fabricantes liberen todas las funciones de sus apps de cámara para que CameraX realmente sea una solución. Para llegar a eso, Google debería poner mano dura y obligar a los fabricantes a liberar las funciones de cámara de sus móviles por el bien de todos. Quizá esto nunca llegue a pasar, ya que a algunos fabricantes no les conviene que uses otra app de cámara que no sea la suya. Incluso, algunos no querrían que sus funciones de cámara se usen en móviles de otras marcas.

En fin, será difícil que la calidad de las apps de cámara de terceros mejore gracias a CameraX. Sin embargo, si somos optimistas y pensamos que los fabricantes apoyarán esta iniciativa, en los próximos meses deberíamos notar mejoras en las apps de cámara de terceros (para los modelos compatibles). De momento, Google ni siquiera ha podido brindar una lista de dispositivos que soporten las extensiones de CameraX actualizada y qué funciones han liberado. Solamente mencionaron en un artículo reciente de su blog que algunos Samsung, LG, OPPO, Xiaomi y Motorola con Android 10 liberaron algunas funciones, pero sin especificar nada. Así que, el futuro no se ve nada esperanzador…

Fuente | XDA-Developers