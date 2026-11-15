Con el ritmo actual de la tecnología, es habitual que un smartphone quede obsoleto en cuanto a software antes de que su hardware diga basta. Muchos fabricantes limitan los parches de seguridad a unos pocos años, pero eso no significa que el dispositivo deba terminar en un cajón. Con un poco de creatividad, ese móvil antiguo puede seguir siendo tremendamente útil.

5 cosas que puedes hacer con un móvil que ya no se actualiza

A continuación, te dejamos una selección con las 5 mejores formas de exprimir tu móvil cuando deja de recibir actualizaciones:

Conviértelo en tu nueva cámara de vigilancia

Una alternativa interesante pasa por convertirlo en una cámara de vigilancia o en una webcam para el ordenador. Existen aplicaciones que transforman el smartphone en un dispositivo de grabación conectado por USB, lo que resulta ideal para videollamadas o para vigilar una habitación mientras se está fuera. El hardware fotográfico de un móvil antiguo suele superar al de muchas webcams integradas.

Puede ser tu nuevo emulador de juegos

También puede destinarse a un uso lúdico. Los procesadores antiguos no mueven con soltura los juegos más recientes, pero la emulación de consolas clásicas o los servicios de juego en la nube permiten disfrutar de títulos sin exigir demasiado al dispositivo. Con un mando Bluetooth, el móvil se convierte en una consola portátil bastante decente.

Punto de acceso auxiliar como respaldo

Igualmente, cabe la posibilidad de habilitarlo como punto de acceso móvil dedicado. Si la conexión doméstica falla a menudo, un segundo móvil con su propia tarjeta SIM y plan de datos ofrece una red wifi de respaldo inmediata. La familiaridad del nombre y la contraseña de la red facilita la conexión instantánea de cualquier equipo.

Entretenimiento para el coche (si tienes uno con más años de los que te gustaría admitir)

Un móvil sin actualizaciones puede transformarse en una unidad de infoentretenimiento para un coche antiguo. Con aplicaciones específicas y un soporte adecuado, el dispositivo ofrece navegación, música y manos libres a vehículos que carecen de pantalla integrada. Eso sí, conviene asegurarse de que no obstruya la visión del conductor.

Continúa usándolo como siempre, bajo tu propio riesgo

La opción más directa consiste en seguir utilizándolo como móvil principal. Aunque no es lo ideal, ya que no recibe parches de seguridad, un uso precavido permite que funcione perfectamente: evitar instalar aplicaciones de dudosa procedencia, no visitar webs sospechosas y mantener los datos sensibles a raya. Para llamadas, mensajes y tareas básicas, sigue cumpliendo sobradamente.

En definitiva, un móvil que ya no se actualiza no está condenado al olvido. Solo necesita un poco de ingenio para seguir siendo un aliado valioso.