Navegar por las redes sociales hoy en día implica cruzarse constantemente con nuevas palabras del argot digital, como core, aura, cringe, facts, sheesh, ratio, etc. Si recientemente leíste o te dijeron «larper» en X (Twitter), TikTok, Twitch o Reddit, es muy probable que te hayas preguntado si debías sentirte halagado o indignado.

No te preocupes, no eres el único desconcertado. En los últimos meses, el término ha pasado de ser una etiqueta propia de un nicho muy específico a convertirse en la forma favorita de Internet para señalar la falta de autenticidad. A continuación, te explicamos su origen, su significado actual y en qué se diferencia de otros términos clásicos.

El origen de la palabra: LARP o Live-Action Role-Playing

Para entender esta etiqueta, debemos viajar primero al mundo real. Larper viene de «LARP», que son las siglas en inglés de Live-Action Role-Playing, lo que en español se traduce como «juego de rol en vivo». Se trata de un hobby donde las personas se disfrazan, asumen la personalidad de un personaje de ficción y representan historias o combates simulados en parques o recintos al aire libre.

Por consiguiente, en su contexto original, un larper es simplemente quien participa en ese pasatiempo de disfrazarse e interpretar un rol. No hay nada despectivo en ello: es una afición creativa y social que miles de personas disfrutan en todo el mundo.

¿Qué significa ser un larper?

Sin embargo, en la cultura de Internet la palabra ha tomado un rumbo diferente. Cuando alguien en redes sociales acusa a otra persona de ser un larper, no se refiere a que use disfraces o juegue con espadas de espuma. En la nueva jerga digital, se utiliza para señalar que alguien está actuando o fingiendo una identidad que no le pertenece.

Hoy en día, el término califica a quienes aparentan ser expertos en un tema, fanáticos acérrimos de un pasatiempo o poseedores de un estilo de vida determinado, cuando en realidad solo están interpretando un papel para encajar o ganar atención. Así que, si te llamaron larper, básicamente te acusan de ser un fan casual de algo o de estar actuando en lugar de ser auténtico.

¿Es lo mismo que poser?

Tradicionalmente, poser era la palabra que se usaba en Internet para denominar a quien vestía la camiseta de una banda sin conocer sus canciones, o a quien llevaba una tabla de patinaje sin saber usarla. En esencia, larper se percibe como la evolución moderna de ese clásico concepto. Así que, sí, es lo mismo.

Ahora bien, para muchos la diferencia entre larper y poser radica en la intensidad. Mientras que un poser busca encajar de forma superficial en una subcultura, a un larper se le acusa de montar toda una representación teatral alrededor de su supuesta experiencia o estatus. En una era donde la identidad digital se ha vuelto contenido, llamar a alguien larper es la forma más rápida de decir: «no me creo el personaje que estás pretendiendo ser».