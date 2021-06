Si usas TikTok con frecuencia seguro ya habrás escuchado la palabra “sheesh” en más de un vídeo. De hecho, los vídeos con sheesh son otra tendencia que, a la par con la tendencia de Adult Swim en TikTok están dando mucho de qué hablar.

Por eso aquí te explicaremos qué significa sheesh, por qué lo usan tanto y por qué es una de las tendencias más grandes en toda la comunidad de TikTok. Además, también te explicaremos cómo hacer tus propios vídeos de “sheesh”, si quieres formar parte de esta tendencia.

¿Qué significa sheesh?

Sheesh no es una palabra nueva, se trata de un anglicismo cuyo significado ha ido cambiando poco a poco con el paso de los años. Esta palabra funciona como una expresión, por lo que no tiene un significado en particular.

De hecho, es una expresión bastante versátil ya que puede usarse en muchos casos. Casi siempre se usa para transmitir sorpresa, decepción, aburrimiento, disgusto y poco más, dependiendo del contexto.

La mejor definición de sheesh está en Urban Dictionary

Al tratarse de una jerga de la lengua inglesa, la mejor fuente para encontrar la definición es Urban Dictionary: un diccionario electrónico donde los usuarios de la comunidad pueden agregar su propia definición y esta es validada por el resto de usuarios a través de un sistema de votos.

Si entras a la definición de sheesh en Urban Dictionary verás que esta tiene hasta 6 definiciones y todas apuntan a que funciona como una exclamación, equivalente a decir “dammmm…”, que en español se traduciría como “demonioooos”. También puedes descargar la app de Urban Dictionary en tu móvil, para estar al día con este y otros modismos en la web.

Sheesh en TikTok: ¿cómo empezó esta nueva tendencia?

Ya conoces la definición de sheesh pero ahora falta saber cómo llegó esta expresión a TikTok. Actualmente se ha vuelto bastante popular gracias a los vídeos de la rana King Julio, cargados a la plataforma por el usuario @meetjulio. Aquí arriba puedes ver algunos de los vídeos de la rana King Julio.

A partir de estos vídeos más usuarios se animaron a hacer sus propios vídeos pero no solo incorporando este peculiar sonido “sheeeeeesh” sino también la popular pose del jugador de la NBA D’Angelo Russell, algo de lo que hablaremos a continuación.

Los mejores ejemplos de la tendencia sheesh en TikTok

La tendencia sheesh en TikTok incorpora un par de elementos de la cultura popular estadounidense, dándole un toque original y que ha sabido llegar a más regiones del mundo.

En estos vídeos, el primer cambio importante es la pronunciación de la expresión “sheesh”. Si habías escuchado esta expresión antes seguro habrás notado que suele pronunciarse con un tono más agudo , en cambio con los vídeos de TikTok, emulando al vídeo original, estos son más suaves y con un sonido consecutivo.

, en cambio con los vídeos de TikTok, emulando al vídeo original, estos son más suaves y con un sonido consecutivo. Otro cambio importante de esta tendencia de TikTok es la incorporación de esa famosa pose del jugador D’Angelo Russell: “ice in my veins” o hielo en mis venas, para expresar que todo está bien, fresco, agradable…

La combinación de estos dos elementos ha traído una ola de vídeos creativos en TikTok, aquí arriba puedes ver una buena recopilación de los mismos.

¿Quieres hacer tus propios vídeos siguiendo esta tendencia?

Actualmente el hashtag “sheesh” en TikTok es uno de los más vistos, con 470 millones de visitas. Si quieres hacer tu propio vídeo siguiendo esta tendencia, solo tienes que seguir los ejemplos y la explicación que te hemos dejado aquí arriba, es muy fácil. Descarga el audio o imítalo y grábate repitiendo la pose de “ice on my veins” en cualquier circunstancia que consideres agradable.

Y si ya has hecho tus propios vídeos en TikTok, no dudes en compartir tu enlace en los comentarios, nos gustaría ver qué tan creativo eres en esta y otras tendencias de TikTok.