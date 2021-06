TikTok va a un ritmo acelerado, siempre hay una nueva tendencia o novedad que despierta el interés de todos. En esta ocasión, todos están hablando sobre los vídeos de AS. Pero ¿qué es AS? Está bien si no sabes qué significa, especialmente si todavía eres muy joven.

AS son las siglas para Adult Swim, una programación de dibujos animados y demás contenido animado pensado para adultos, que transmitían en Cartoon Network todos los días a partir de la media noche. En la década del 2000 y 2010 fue bastante popular y aún hoy despierta la nostalgia de muchos usuarios, especialmente en los más adultos.

Ahora que sabes esto puedes entender qué significan las siglas AS. Sin embargo, todavía falta por entender en qué consiste esta nueva tendencia en TikTok, cosa de la que hablaremos a continuación.

Los Bumps son la tendencia de Adult Swim (AS) en TikTok

Si alguna vez viste la programación de Adult Swim seguro recordarás que antes de empezar a transmitir los episodios, Cartoon Network pasaba unos vídeos cortos apodados “Bumps”, que en español significa golpes. Y tal cual como su nombre indica, trataban de “sacudir” a la audiencia más joven, para que entendieran que la programación para niños ya había terminado.

Estos vídeos cortos se caracterizaban por un mensaje acompañado del logo de Adult Swim, una música de fondo y un vídeo aleatorio sin importancia en sí mismo, pero que al mismo tiempo llamó mucho la atención de la audiencia. Hoy en día la popularidad de los “Bumps” trascendió hasta llegar a TikTok y ahora puedes hacer tus propios vídeos, aquí te explicamos cómo.

¿Quieres hacer tus propios vídeos de AS en TikTok? Sigue estos pasos

Hacer tus propios vídeos al estilo “Bumps” de Adult Swim es muy fácil, lo único que necesitas es creatividad y seguir estos cuatro pasos:

Busca una frase inspiracional o que transmita algún mensaje breve y significativo . No importa sobre qué trate, lo importante es que transmita una idea. Idea que se complementará, preferiblemente, con la puesta en escena del vídeo.

. No importa sobre qué trate, lo importante es que transmita una idea. Idea que se complementará, preferiblemente, con la puesta en escena del vídeo. El logo de Adult Swim debe aparecer en el vídeo . No es nada complicado, solo escribe o haz la forma: [AS]. Puede ser grande, pequeño, sutil o bastante visible, depende de ti.

. No es nada complicado, solo escribe o haz la forma: [AS]. Puede ser grande, pequeño, sutil o bastante visible, depende de ti. El tercer paso puede ser el más fácil o complicado, todo depende de ti. En este debes usar tu creatividad al máximo para producir un vídeo simple, corto pero con una atmósfera que llame la atención. Si estás corto de ideas, te recomendamos que le eches un ojo a la recopilación de vídeos que hemos dejado aquí arriba.

simple, corto pero con una atmósfera que llame la atención. Si estás corto de ideas, te recomendamos que le eches un ojo a la recopilación de vídeos que hemos dejado aquí arriba. Por último, asegúrate de acompañar el vídeo con la música de fondo: Vano – 3000 esta es distintiva de los Bumps asi que no puede faltar.

Si eras fanático de las animaciones de Adult Swim o si apenas lo estás descubriendo y te ha llamado la atención, no dudes en compartir tu experiencia y opinión en los comentarios.