Si te has topado con la palabra “Ratio” dentro de los comentarios de algunas publicaciones en Twitter y no sabes qué significa, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado.

Investigando durante varias horas, como así también hablando con cientos de usuarios que han hecho uso de esta palabra en Twitter, hemos podido descubrir qué significa Ratio y por qué se usa dentro del mundo de las redes sociales.

¿Qué significa Ratio?

Dejando de lado el origen de la palabra, pues no suma en lo absoluto saber de dónde proviene, ya que no tiene nada que ver con su uso en la actualidad, podemos afirmar que Ratio significa cuando el post original no es del agrado de la mayoría de los usuarios que han publicado su comentario.

Básicamente, se puede definir la palabra Ratio de la siguiente forma: dejar en claro que la gran mayoría de los usuarios que han interactuado con una publicación específica, están en desacuerdo con la misma.

¿Para qué se usa la palabra Ratio en Twitter?

Para ponerlo en contexto, supongamos que un post en Twitter dice lo siguiente: “Mbappé es mucho mejor jugador que Lionel Messi”. Esa publicación dividirá las aguas y enojará muchísimo a los fanáticos del astro argentino.

Teniendo en cuenta que Messi tiene una mayor cantidad de seguidores que Mbappé, de seguro habrá una persona que ponga la palabra “Ratio” dentro de los comentarios de esa publicación.

Que significa ratio? — Juan (@JuanJuegaJuegos) March 16, 2022

O sea, dicha palabra demuestra el descontento que tienen las personas sobre esa publicación que se ha realizado en Twitter. Además, ese comentario lo que busca es tener más “likes” que la propia publicación.

Sabiendo que ahora Twitter permite darle dislike a los comentarios, probablemente se deje de usar la palabra “Ratio”, aunque desde aquí no creemos que suceda esto, ¿por qué? Porque dicha palabra ha llegado a Twitter para quedarse por muchos años más.

¿La palabra Ratio se usa en otras redes sociales?

Sí, esta palabra también se utiliza en TikTok e Instagram. En dichas redes sociales se puede observar cómo millones de personas emplean la palabra para mostrarle a los demás usuarios que están en desacuerdo con un vídeo o una foto. De igual forma, en donde predomina el uso de esa palabra es en Twitter.

Sin mucho más que añadir al respecto, si alguna de tus publicaciones fueron comentadas con la palabra “Ratio”, dentro de muy poco podrás editar el tweet para cambiar tu opinión sobre algún tema en específico, si así lo deseas claro está.