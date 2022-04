¡Cambio histórico en Twitter! La red social anunció que dentro de muy poco tiempo les permitirá a sus usuarios editar tweets publicados. Si bien esta función había sido pedida por millones de personas a lo largo de los últimos años, los directivos de Twitter nunca se habían planteado añadirla.

Ahora, y supuestamente gracias a que Elon Musk compró casi el 10% de las acciones de la compañía, Twitter confirmó desde su cuenta oficial que añadirán un botón para que los usuarios puedan editar sus tweets de forma simple y rápida.

Para poder ofrecer una herramienta estable y por sobre todas las cosas funcional, desde Twitter han informado que la función que permitirá editar tweets solo estará disponible en Twitter Blue, la versión de pago de la red social.

Una vez que las pruebas terminen, y que se evalúen los resultados dentro de esa versión de Twitter, se decidirá la forma en la que se aplicará este botón en la versión “común” de la red social.

Eso sí, de momento no han confirmado si todos los usuarios podrán editar tweets, o si bien solo podrán acceder a esta característica aquellas personas que estén verificadas dentro de la red social.

A pesar de que Elon Musk había informado que estaba pensando en crear su propia red social, fue otra la decisión que tomó para poder imponer su impronta dentro del mundillo social.

Comprando casi el 10% de las acciones de Twitter, el magnate tecnológico aprovechó todo el revuelo que causó su adquisición, y publicó una encuesta en la que les preguntaba a sus seguidores si querían que Twitter permitiese editar tweets.

El resultado de esa encuesta fue bastante claro: el 70% de los encuestados dijeron que querían que Twitter añadiese un botón para editar los tweets ya publicados.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022