Twitter lanza el dislike con trampa

Parece que el 2022 será un año cargado de nuevas funciones para la red social del pájaro azul. Hace unos días descubrimos que Twitter trabaja en una función llamada artículos y que ya puedes usar un NFT como foto de perfil. Incluso, se filtró la noticia de que la plataforma estrenará el doble toque para dar like al estilo de Instagram.

Y hablando de los likes en Twitter, se ha anunciado otra nueva función que ya está probando la red social. Se tratan de los «votos negativos», una nueva herramienta con la que podrás darle dislike a los tweets que no te gustan. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues enseguida te contamos.

Desde mediados del mes de julio de 2021 Twitter se encuentra probando el botón para dar «No me gusta» en iOS. En dicho momento esta función venía complementada con un botón para dar votos positivos. Pero ahora, Twitter ha decidido extender esta función a algunos usuarios de Android y de su versión para ordenadores manteniendo solo el botón para dar «votos negativos».

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022