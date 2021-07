¡Hay una gran novedad en Twitter! La app acaba de poner en fase de pruebas los “No me gusta”. Pero, ¿cómo va a funcionar este botón? ¿Y qué planea la app al añadir los dislikes? Quédate en la web y descubre todos los detalles de los dislikes de Twitter.

Así lo confirmó el soporte oficial de la app en el siguiente tweet:

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021