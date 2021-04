La profesionalización de contenidos en las redes sociales ya es un hecho, porque incluso Twitter acaba de subirse al carro. Tras mucho tiempo de espera, Twitter por fin presentó sus nuevos perfiles para empresas.

Esta novedad trae consigo funcionalidades únicas para aquellos que deseen comercializar sus productos y servicios en la plataforma, tal como sucede en otras redes sociales. Sí, Twitter lanzó nuevos perfiles profesionales para empresas y esto es lo que sabemos de ellos.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021