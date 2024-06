Aunque el navegador Google Chrome es el más utilizado por la mayoría de los usuarios en Android, no es la única opción. Existen muchos otros navegadores tan buenos como la opción de Google, entre los cuales destacan nombres conocidos como Firefox u Opera.

Firefox, en concreto, suele ser apreciado por ser un navegador de código libre, lo cual lo hace más seguro que Chrome. Tal como su competencia, permite instalar extensiones para optimizar su uso, e incluso es de los que te dejan reproducir YouTube en segundo plano.

Todo muy bonito hasta ahora, ¿verdad? Sin embargo, siempre existen defectos a la vista. Y en el caso de Firefox, parece que lo es el consumo de batería para los móviles Android. Gracias a un usuario en Reddit, esto quedó revelado, acompañado por muchas otras opiniones que coinciden.

Firefox en Android consume hasta 3 veces más batería que Chrome

Como te contamos, desde una de las comunidades en Reddit se abrió un pequeño espacio en donde uno de sus usuarios publicó su experimento. Básicamente, puso a prueba tanto la velocidad como el consumo de la batería de sus móviles cuando usaba dos navegadores: Firefox y Google Chrome. La comparación le ayudó a descubrir que el primero tendía a consumir mucha más batería.

Primero probó en su Pixel 4a 5G, en el cual la diferencia del consumo de batería entre Firefox y Chrome no era mucha (4,22% vs. 4.00% respectivamente). Sin embargo, las cosas fueron diferentes al realizar la misma prueba en otro móvil de la marca de Google.

Y es que, cuando hizo las pruebas desde su Google Pixel 8 Pro, descubrió que Firefox le consumía 3 veces más la batería comparado con Google Chrome (1,38% vs. 0,38% respectivamente). El motivo de este hecho tan preocupante no se sabe a ciencia cierta, pero la suposición del usuario se concentra en la optimización de ambos navegadores: quizá Firefox no está tan bien optimizado para Tensor G3, o, por el contrario, Google Chrome está muy bien tratado.

Ahora bien, esto lo debes tomar siempre con un grano de sal, teniendo en cuenta que son pruebas hechas por una sola persona, en donde los medios fueron únicamente dos móviles. Para tener una respuesta segura y oficial, sería necesario realizar la misma prueba en una gama más amplia de móviles Android.

De todos modos, el problema del consumo de batería de Firefox en Android parece ser un tema que ya se ha reportado en la página de Mozilla dedicada a los bugs. Lo que en cierta manera reafirma el hecho de este detalle que seguro no le agradará a muchos.

Y tú, ¿ya conocías este detalle no tan grato de Firefox en Android?