Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro especificaciones y precio oficial

Google quiere convertirse en una de las marcas de móviles más grandes del mercado y, de momento, va por buen camino. Los de Mountain View fueron los únicos rivales de Apple que crecieron en el segundo trimestre de 2023 y esto es gracias a que sus flagships cada vez son más atractivos. Los Google Pixel 7 del año pasado fueron de los mejores móviles de gama alta de 2022 y el primer plegable de la marca, el Pixel Fold, es todo un éxito en ventas en Estados Unidos.

Y ahora la marca está de regreso con su nueva generación de flagships. Se trata de los nuevos Google Pixel 8 y Google Pixel 8 Pro, un par de teléfonos prémium que estrenan el nuevo procesador Tensor G3, pantallas más brillantes y un montón de funciones potenciadas por inteligencia artificial. A continuación, te contamos todas las características y precios de los nuevos rivales de los iPhone 15.

Todas las características de los nuevos Google Pixel 8 y Google Pixel 8 Pro

Una de las principales novedades que traen los nuevos Google Pixel 8 y 8 Pro está en su renovada política de soporte. Y es que Google acaba de igualar a Apple ofreciendo la misma cantidad de años de actualizaciones de los iPhone: 7 años de soporte en los que garantizará actualizaciones del sistema operativo, parches de seguridad y nuevas funciones. Aquí abajo, te dejamos una ficha técnica con todas sus características:

Especificaciones Google Pixel 8 Google Pixel 8 Pro Dimensiones 150,5 x 70,8 x 8,9, mm.

187 gramos. 162,6 x 76,5 x 8,8 mm.

213 gramos. Pantalla 6,2″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel Actua OLED, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz, 428 ppi, HDR, brillo típico de 1400 nits, máximo de 2000 nits, contraste 1000000:1, profundidad de colores de 24 bit y protección Gorilla Glass Victus. 6,7″ 2K (2992 x 1344 píxeles) con panel Super Actua OLED, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, 489 ppi, HDR, brillo típico de 1600 nits, máximo de 2400 nits, contraste 1000000:1, profundidad de colores de 24 bit y protección Gorilla Glass Victus 2. Procesador Google Tensor G3 con chip de seguridad Titan M2. Google Tensor G3 con chip de seguridad Titan M2. RAM 8 GB en formato LPDDR5X. 12 GB en formato LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 3.1. 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Principal de 50 MP, tamaño de sensor de 1/1,31″, con ƒ/1.68, tamaño de píxeles de 1.2 µm, campo de visión de 82° y Super Res Zoom de 8x.

Ultra gran angular de 12 MP, con ƒ/2.2, tamaño de píxeles de 1.25 µm, campo de visión de 125,8°.

Flash LED, OIS, EIS, LDAF, sensor espectral y de parpadeo. Graba 4K a 60 FPS. Principal de 50 MP, tamaño de sensor de 1/1,31″, con ƒ/1.68, tamaño de píxeles de 1.2 µm, campo de visión de 82°.

Ultra gran angular de 48 MP, con ƒ/1.95, tamaño de píxeles de 0.8 µm, campo de visión de 125,5°.

Telefoto de 48 MP con ƒ/2.8, tamaño de píxeles de 0.7 µm, campo de visión de 21,8°, zoom óptico de 5x y Super Res Zoom de 30x.

Flash LED, OIS, EIS, LDAF multi-zona, sensor espectral y de parpadeo.

USB-C 3.2, WiFi 7 de tres bandas, Dual SIM 5G Sub 6 GHz, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, GNSS, NFC, Google Cast, VPN de Google One integrada, lector de huellas bajo pantalla, reconocimiento facial 2D, altavoces estéreo, certificación IP68 contra polvo y agua. USB-C 3.2, WiFi 7 de tres bandas, Dual SIM 5G Sub 6 GHz, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, GNSS, NFC, Google Cast, chip UWB, VPN de Google One integrada, lector de huellas bajo pantalla, reconocimiento facial 2D, altavoces estéreo, sensor de temperatura ambiental, certificación IP68 contra polvo y agua. Batería 4575 mAh con carga rápida de 30 W, carga inalámbrica de 18 W y carga inalámbrica inversa. 5050 mAh con carga rápida de 30 W, carga inalámbrica de 23 W y carga inalámbrica inversa. Sistema operativo Pixel Experience basado en Android 14. Con 7 años de actualizaciones de sistema y de parches de seguridad. Precio Desde 799 €. Desde 1099 €.

Google Pixel 8: el modelo básico da el salto a los 120 Hz en pantalla y recibe el nuevo procesador Tensor G3 con muchas funciones de IA

El Pixel 8 es una gran actualización del móvil del año pasado. Este viene con una pantalla OLED de 6,2 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) que es un 42% más brillante que la del Pixel 7. Además, este panel deja atrás los 90 Hz para dar el salto a los 120 Hz de frecuencia de actualización. ¿Su rendimiento? Más que garantizado por el nuevo Tensor G3 que va acompañado de 8 GB de RAM de tipo LPDDR5X.

Ahora bien, no cabe duda de que uno de los atractivos de este móvil es su nueva cámara potenciada por inteligencia artificial. En su módulo trasero tiene un sensor principal de 50 MP acompañado de un ultra gran angular de 12 MP. Pero lo mejor de todo son las funciones de IA como Audio Magic Eraser que elimina el audio indeseado de un vídeo, Best Take que optimiza el rostro de las personas que están en una foto, Live Translate que traduce en tiempo real con la cámara, entre otras.

El Pixel 8 Pro es el flagship definitivo de 2023: pantalla de 2400 nits, sensor de temperatura, Tensor G3 y una revolucionaria cámara con IA

El Pixel 8 Pro trae todo lo necesario para rivalizar con el iPhone 15 Pro o el Galaxy S23 Ultra. Y es que el nuevo flagship prémium de Google trae una de las pantallas más brillantes del mercado. Se trata de un panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco de hasta 120 Hz y un nivel brillo máximo que rompe récords: 2400 nits. Además, esta pantalla está protegida por el cristal más resistente del mercado: Corning Gorilla Glass Victus 2.

Y, al igual que la versión básica, este móvil también estrena el chipset Tensor G3 que viene con mejoras en el procesamiento de inteligencia artificial y está acompañado de 12 GB de RAM en formato LPDDR5X. Y, como era de esperar, trae lo último en conectividad: WiFi 7, Bluetooth 5.4, chip de banda ultraancha (UWB), NFC y los mejores sistemas de posicionamiento satelital.

En cuanto al apartado fotográfico, trae una triple cámara trasera con sensor de 50 MP junto a un gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP. Este último sensor ofrece un zoom óptico de 5x (como el del iPhone 15 Pro Max). Además, el software de la cámara ha sido renovado con un nuevo Editor Mágico potenciado por IA con todas las funciones ya mencionadas en el Pixel 8. Por último, hay que hablar del sensor de temperatura externa con el que podrás medir la temperatura de objetos y, próximamente, de personas.

Precios y disponibilidad de los Google Pixel 8 y Google Pixel 8 Pro

El nuevo Pixel 8 ya está a la venta y se puede comprar desde la tienda oficial de Google o en Amazon. El móvil está disponible en tres colores (Verde liquen, Obsidiana y Rosa) y dos configuraciones de almacenamiento por los siguientes precios:

Google Pixel 8 (8 GB + 128 GB) : 799 €.

: 799 €. Google Pixel 8 (8 GB + 256 GB): 859 €.

Por su parte, el nuevo Google Pixel 8 Pro también se puede comprar en las tiendas ya mencionadas. Está disponible en tres colores (Celeste, Obsidiana y Porcelana) y en tres configuraciones de RAM y almacenamiento por los siguientes precios: