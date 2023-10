Qué puede hacer el sensor de temperatura del Google Pixel 8 Pro

El evento Made by Google ya ha finalizado y las noticias que obtuvimos han sido impresionantes, desde todas las especificaciones y el precio del Google Pixel 8, del Pixel Watch 2 hasta incluso el lanzamiento de una versión estable de Android 14. Pero dentro de todo esto hay una característica de uno de los dispositivos que llamo mucho la atención del público, estamos hablando del sensor de temperatura integrado en los Google Pixel 8 Pro.

En caso de que aún no hayas visto el evento que hizo Google para el lanzamiento de toda esta nueva gama de tecnología, no te preocupes, tenemos la solución para ti. Solo ingresa en nuestro artículo de dónde ver el Made by Google y allí podrás encontrar un enlace directo a la presentación. Pero por ahora concentrémonos en el sensor de temperatura de los Google Pixel 8 Pro.

El nuevo Google Pixel 8 Pro viene con un sensor de temperatura

Cada día las grandes compañías buscan nuevas y creativas maneras de facilitar la vida de las personas agregando nuevas herramientas a sus dispositivos. En este caso es el turno de Google que ha incluido un sensor de temperatura en los Pixel 8 Pro. Eso es algo que nunca antes se había hecho en un smartphone regular y que en diferentes escenarios suena como una función bastante útil.

El sensor de temperatura del Pixel 8 Pro está localizado en la parte de atrás del móvil, justo debajo de la luz LED. Es importante mencionar que esta característica es exclusiva de la versión Pixel 8 Pro, es decir, el Pixel 8 regular no tiene integrado un sensor de temperatura.

¿Qué se puede hacer con el sensor de temperatura del Google Pixel 8 Pro?

Según la presentación que Google dio sobre este dispositivo, será posible conocer la temperatura de cualquier objeto solo con escanearlo. En otras palabras, colocas tu móvil frente a cualquier objeto como si fueras a tomarle una foto y así de fácil podrás saber su temperatura.

El Google Pixel 8 Pro vendrá con una app de termómetro que funcionará para hacer uso del sensor de temperatura y que te guiará en el proceso de aprender a usar el mismo. Eso sí, es muy importante que sepas que esta función es principalmente para detectar la temperatura de objetos inanimados como el suelo, tu comida o el móvil de un colega.

El uso del sensor de temperatura de los Pixel 8 Pro en la piel de personas o animales aún no se ha decretado seguro por la FDA. Así que mientras no salga una noticia diciendo que se puede usar el sensor de temperatura del Google Pixel 8 Pro en la piel, será mejor que no te expongas a ti, ni a nadie más, a algún riesgo.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre qué puede hacer el sensor de temperatura del Google Pixel 8 Pro. Esperamos que te haya parecido interesante y si conoces a alguien que pueda interesarle esta información, compárteles este artículo. Por ahora nos despedimos, pero esperamos verte pronto de nuevo.