Dónde ver el lanzamiento de los Google Pixel 8 y Android 14

Ya está todo listo y preparado para el gran evento Made by Google, en el cual la empresa planea mostrarle al mundo la nueva serie de móviles Google Pixel, es decir, la serie Pixel 8. Además de esto, es muy posible que nos den más detalles del Pixel Watch 2, se muestren nuevas opciones, combinaciones de colores y quizás precios para los Pixel Buds Pro y por supuesto más noticias referentes al Android 14.

Si quieres saber dónde puedes ver en vivo todas las noticias y anuncios del Made by Google, no dejes de leer este artículo que hemos preparado para ti. Mientras tanto te invitamos a que leas nuestro artículo con la información filtrada de los Google Pixel 8 y además también tenemos un artículo con las fotos hechas por los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, para que te vayas haciendo una idea de cómo funcionarán.

¿Dónde se podrá ver el lanzamiento de los Pixel 8 en vivo?

El evento Made by Google, donde se lanzará al público de manera oficial la nueva serie de móviles Google Pixel, estará disponible en vivo el 4 de octubre a las 10 AM hora de Nueva York, que sería lo mismo que las 04 PM del mismo día en España. Para la gente en la zona central de México, el evento estará disponible un poco más temprano, el 4 de octubre a las 08 AM, hora de Ciudad de México.

El lugar en el que podrás ver en vivo el Made by Google está justo arriba, solo presiona en el vídeo que hemos colocado para ti aquí y podrás disfrutar de todas las noticias que Google tiene para el mundo, en vivo y en directo. La transmisión también podrá verse directamente desde el portal norteamericano de Google Store, aquí te dejamos el enlace para que añadas el evento a tu calendario de Google.

No te pierdas los precios oficiales y las fechas de lanzamiento de los Pixel 8

Es cierto que ya mucha de la información de la serie Pixel 8 de Google ha sido filtrada por una gran cantidad de medios, sin embargo, muchos aspectos de esta información aún son solo rumores. Así que, si estás interesado en saber cuál será el verdadero precio de los Pixel 8, la verdadera fecha de lanzamiento de estos dispositivos y algunas sorpresas de Google, te recomendamos que no te pierdas este evento.

Y por supuesto, casi todo el mundo está a la espera de una versión completamente estable de Android 14, la cual probablemente llegue en este evento. Mientras tanto, siempre puedes intentar con la última Beta de Android 14 disponible, que para la fecha de redacción de este artículo es la Beta 5.3.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre dónde ver el lanzamiento de los Google Pixel 8 y Android 14. Esperamos haberte ayudado y que no te pierdas ni un segundo de este gran evento, por ahora nos despedimos y esperamos verte de nuevo muy pronto.