Mañana, Google presentará oficialmente sus tan esperados Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, y mientras el mundo aguarda ansioso las novedades que estos dispositivos traerán consigo, se han filtrado imágenes que prometen emocionar a los amantes de la fotografía móvil.

Los Pixel de Google siempre han sido reconocidos por su excepcional calidad de cámara, y las expectativas están por las nubes en cuanto a las mejoras que se introducirán en esta nueva generación. Con los rumores que circulan sobre los sensores de 50MP y la tecnología Night Sight, la pregunta que todos se hacen es: ¿Los nuevos Pixel 8 pueden superar a sus predecesores y convertirse en los líderes indiscutibles en la captura de imágenes?

La comunidad tech ha estado en alerta, esperando ansiosamente cualquier indicio sobre la capacidad de las cámaras de los Pixel 8 y 8 Pro. Gracias a @PBKreviews, uno de los nombres más confiables en el mundo de las reseñas de tecnología, finalmente tenemos una primera mirada a lo que estos dispositivos son capaces de hacer. ¿Estamos ante una auténtica revolución fotográfica? Veamos las fotos filtradas.

En un conjunto de imágenes que aparecieron en la web, podemos apreciar un hermoso patio trasero con un gran árbol de lima que resplandece ante un imponente color verde, capturado con el Pixel 8 Pro. Las fotos exhiben una sorprendente calidad a diferentes niveles de zoom: 0.5x, 1x, 2x y 5x.

La última imagen, aunque sorprendentemente nítida, fue obtenida mediante un recorte digital, lo que sugiere una mejora significativa en la capacidad de zoom del dispositivo.

El Pixel 8 también se luce con imágenes tomadas a 0.5x, 1x y 2x, demostrando su versatilidad en la fotografía cotidiana. Pero lo más emocionante es la serie de fotos nocturnas tomadas con Night Sight activado y desactivado en el Pixel 8 Pro.

