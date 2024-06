En TikTok los memes y los trends están a la orden del día. Si bien la mayoría de ellos son simples de entender, pues intentan dar un mensaje claro, o bien tienen como protagonista alguna canción que se utiliza para realizar distintos tipos de pasos de bailes, hay otros virales que confunden y mucho a los usuarios.

Uno de ellos, el cual está pegando muy fuerte en México, es el trend Si no quieres no. Confuso, raro y, por sobre todas las cosas, carente de sentido común, ya son muchísimas las personas que se han sumado a este viral que demuestra la creatividad humana detrás de cada uno de esos vídeos.

Si llegaste hasta aquí buscando alguien que te explique qué significa el trend Si no quieres no que es viral en TikTok, déjanos decirte que estás en el lugar adecuado. Tras varias horas de investigación, hemos podido dar con el significado de este trend, ¡te sorprenderás!

Este es el significado del trend “Si No Quieres No” de TikTok

Dejando de lado el significado de la canción, este trend se ha vuelto viral gracias a la creadora de contenido mexicana llamada WiWishoda (mejor conocida como Odette). Ella fue quien inició esta tendencia realizando cortes de cámara al son de la canción en cuestión.

A medida que el vídeo de esta joven fue recibiendo millones de visualizaciones, otras personas “la copiaron” y también comenzaron a recibir miles de visualizaciones. Ante esta situación, Odette se vio un tanto ofuscada, pues algunos usuarios comentan que Odette “les echó bronca” alegando que ella sola podía realizar este trend.

Esto hizo que más personas se sumen al viral para apoyar al resto de los usuarios. Básicamente, el significado de este trend es nulo, o sea, la idea del mismo es utilizar la canción en cuestión, realizar cortes de cámara al momento de grabar el vídeo, y sorprender a otros usuarios sumando algún gesto o movimiento que destaque por sobre el resto de los vídeos que ya se han subido a la plataforma.

¿Qué significa “Si no es de uva, que sea de coco”?

Así mismo, son muchísimos los usuarios en TikTok que no entienden algunas de palabras que se enuncian en la canción. Específicamente, esas palabras son: “Si no es de uva, que sea de coco, pero que sea lavada”. Estas palabras hacen referencia al estupefaciente que tiene el mismo nombre que una reconocida bebida cola (Coca-Cola).

O sea, la canción indica que se le puede poner un polvito de sabor uva o de coco para que dicho estupefaciente pueda ser consumido de una forma mucho más “liviana”. Por otro lado, la otra parte de la canción, la cual dice “Si no quieres no”, hace referencia a que si no quieres tomar ese estupefaciente, no hay problema, no lo consumas.

Sin mucho más que añadir al respecto, podemos resumir todo el artículo diciendo que el trend en sí no tiene sentido ni tampoco explicación, es algo que nació en TikTok, como muchos otros de los virales que se han visto a lo largo de los últimos años, y que sin lugar a dudas está “pegando” entre los más jóvenes.