Cuando una red social estrena una función y esta comienza a ser un éxito, es cuestión de tiempo para que las otras se copien dicha característica. Y esto sucede con todas: Instagram se copió de TikTok para crear sus Reels, Facebook le copió a Twitter los hilos, Twitter lanzó las salas de audio similares a Clubhouse y ahora la plataforma del pajarito azul quiere copiarle a otra red social.

¿Te gusta la forma en la que das like a las publicaciones de Instagram? Pues parece que a los de Twitter también y es por ello que pronto podrás darle like a un tweet haciendo el gesto del doble toque. Esto formará parte de las nuevas funciones que está probando la red social (como la llegada de los NFTs a las fotos de perfil) para el inicio de este año con las que pretende no perder terreno ante la competencia.

Twitter se copia de Instagram: llega el doble toque para dar like

El usuario de Twitter @alex193a es quien nos ha traído esta noticia. Este es un beta tester de las características que prueba la red social antes de lanzarlas de manera oficial. Pues bien, como se puede ver en sus tweets, todo parece indicar que la función no será de uso obligatorio, ya que los usuarios podrán habilitar o desactivar el doble toque para dar likes.

#Twitter is working on double tap to like a tweet 👀 pic.twitter.com/L8bDOOSRuG — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 26, 2021

Sin lugar a dudas esta característica será muy apreciada por los usuarios de la red social, quienes ya se encuentren acostumbrados a dar like de esta forma en Instagram. Ahora bien, aunque aún Twitter no se ha pronunciado oficialmente sobre esta nueva función, es posible que no se limite solo a su app para móviles. Probablemente, esta característica se extienda a la versión de ordenadores para que así se pueda dar like haciendo doble clic en la publicación.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que debutará el doble toque para dar like en Twitter. Por ello, te recomendamos que estés atento a las próximas actualizaciones de la app para que no te pierdas la oportunidad de dar likes a los tweets que te gustan de esta forma tan práctica.