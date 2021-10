A finales del 2020 se lanzó Twitter Spaces. Pese a que la idea era genial, esta función tenía un problema: solo la podían usar los usuarios con más de 600 seguidores. Es por eso que las salas de audio de la app de Jack Dorsey no eran muy populares.

¡Pero no te desanimes, porque esta restricción ya no existe! A partir de ahora, todos pueden crear Espacios de Twitter. ¡Quédate en la web y descubre todos los detalles de esta novedad!

Así lo confirmó Spaces en su cuenta de Twitter. Antes de este anuncio, la mayoría de personas solo podían participar como oyentes en las salas de audio.

the time has arrived — we’re now rolling out the ability for everyone on iOS and Android to host a Space

if this is your first time hosting, welcome! here’s a refresher on how pic.twitter.com/cLH8z0bocy

— Spaces (@TwitterSpaces) October 21, 2021