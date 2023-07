TikTok está lleno de palabras y frases que no tienen sentido alguno para las personas que no están metidas en el mundillo. Bancan chat, factous, evento canónico, y la queso, zetsy y bombastic side eye son solo los ejemplos más recientes de esta tendencia de los internautas de crear términos o expresiones para situaciones concretas. Uno de los términos más enigmáticos que se repite en varios vídeos de TikTok y que hasta ahora no habíamos explicado es «Core».

Core es una palabra en inglés que podemos traducirla como «núcleo» o «centro» y que en redes sociales se suele utilizar como sufijo de un sujeto. Por ejemplo, «Barbie core». Ahora bien, ¿qué quiere decir la gente cuando pone «core» a algo en los vídeos de TikTok? Enseguida te explicamos.

Qué significa Core en los vídeos de TikTok

Core significa núcleo o centro, pero en los vídeos de TikTok se utiliza con el significado de esencia o estilo. Por ejemplo, si en un vídeo dice «Barbie core», lo que se intenta mostrar es el estilo propio que caracteriza a la muñeca Barbie (su color rosa, su actitud, su tipo de moda, etc.).

Otro de los usos más comunes del sufijo «core» es con grupos musicales. Por ejemplo, en los vídeos de «BTS core» se muestran varios clips que reflejan la esencia del grupo con momentos graciosos o curiosos que han quedado en el recuerdo de los fanáticos y que demuestran la personalidad auténtica de cada uno de sus miembros. Este tipo de vídeos también se suelen hacer con streamers, futbolistas y otros famosos.

«Corecore» es la tendencia estética de la que se origina el uso de este término

Aunque es más usada por la comunidad anglosajona, puede que también te encuentres la palabra «corecore» en los vídeos de TikTok. Este término literalmente se traduce «núcleonúcleo» o «centrocentro» en español, pero para entender su verdadero significado hay que evitar las traducciones directas. Además, hay que olvidarnos del significado de «core» que vimos antes porque, pese a que están estrechamente relacionados, no quieren decir lo mismo, ni es un error tipográfico.

Corecore es un tipo de estética que debe su nombre al uso irónico del sufijo core. En la era moderna de Internet, el sufijo core se utiliza para describir ideas compartidas de cultura, géneros o estética y agruparlas todas en una misma categoría. Así, a través de su nombre, el corecore se presenta como la antítesis del propio género; su contenido puede ser cualquier cosa y sus creadores pueden utilizar cualquier tipo de medio para transmitir una premisa central.

Esta estética se caracteriza por presentar contenido disparatado de baja calidad o pobre, también conocido como shitpost. Muchas de las ediciones de tipo corecore evocan la tristeza, la depresión y la soledad. Otros son más animados y utilizan remezclas aceleradas y música nightcore. Algunos definen estos vídeos como poemas de memes. Los vídeos corecore están repletos de breves clips, música y fragmentos sonoros a menudo nostálgicos, nihilistas o conmovedores.

¿Y cuál es la relación entre «corecore» y «core» en los vídeos de TikTok? Pues que algunos vídeos «core» donde se muestra la esencia o estilo de algo son creados con la estética «corecore». Es decir, se hacen con música nostálgica y clips disparatados que intentan reflejar la esencia de una persona, grupo o cosa.