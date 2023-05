Qué significa Bombastic Side Eye en español el viral de TikTok

¿Te han aparecido vídeos en TikTok en donde los usuarios utilizan un audio que menciona las palabras “Bombastic Side Eye”? Si tu respuesta es “sí” y hasta el día de hoy no has entendido de qué va este viral, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado.

Tras una larga investigación, hemos podido comprender qué significa esta frase, como así también por qué se la utiliza tanto dentro de esta red social de vídeos. Si te interesa saber qué significa, ¡sigue leyendo!

¿Qué significa “Bombastic Side Eye” en español?

Analizando todo el audio que se ha viralizado en TikTok, podemos traducir de forma literaria y al español la frase “Bombastic side eye, criminal offensive side eye” de la siguiente manera: “Mirada de desaprobación escandalosa, criminal y ofensiva”.

Si bien la traducción en cuestión no tiene demasiado sentido, es necesario ponerla en contexto para poder comprender de forma correcta de qué va el famoso meme “Bombastic Side Eye”.

Sin ir más lejos, ese audio se utiliza cuando no se está de acuerdo con algún pensamiento u acción. Por ejemplo, si nos dicen que “la saga de películas de Rápidos y Furiosos es mejor que la saga de El Padrino”, podemos usar el audio y efectuar la susodicha acción (mirar de costado) para dejar en claro que desaprobamos ese pensamiento.

En resumen, esta expresión que se puso de moda en los Estados Unidos hace referencia a la mirada de desaprobación que solemos hacer cuando no estamos conforme con algún tipo de comentario.

Cabe destacar que este trend se hizo viral en la mayoría de los países de habla hispana debido al vídeo de la niña con pecas y trenzas, la cual efectuaba esa mirada de desaprobación.

Si quieres utilizar el audio original de “Bombastic Side Eye” en tus vídeos de TikTok, te recomendamos pinchar en el enlace que te dejamos al final de este párrafo. El mismo te llevará de forma directa al audio en cuestión.

Enlace | Sonido original de Bombastic Side Eye

Por último, pero no por eso menos importante, en caso de que quieras dejar de ver vídeos en donde se utiliza este audio tan viral, deberías echarle un vistazo al artículo en el que explicamos cómo resetear el algoritmo Para ti de TikTok.