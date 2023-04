Cada tanto se ponen de moda en Internet nuevas frases y memes que se vuelven tendencia en las redes sociales. Aquí ya te hemos explicado qué significan palabras como basado, cringe, no puso pared, tqdccqnc, qqmdccqnc, me dicen el 01, dumb ways to die, mondongo, tía Paola, anulo mufa, es de chill, turi ip ip ip, uwu, bougie, ratio, dónde está Sturridge, 33 (treinta y tres), entre otras muchas frases que se han hecho virales en TikTok, Twitter, Facebook e Instagram.

Pues bien, si estás aquí es por qué probablemente no entiendas nada de la siguiente oración: «Android actualmente está en su prime y eso son factuos… ¿Bancan chat?». Si no tienes idea de lo que acabas de leer, no te preocupes, a continuación, te contamos el significado cada una de estas frases virales que de seguro has leído en comentarios de TikTok.

Qué significa «bancan chat»

Empecemos por el famosísimo «bancan chat». Esta frase tiene su origen en los streamers de Twitch que cubren el fútbol argentino (como davooxeneize y LACOBRAAA), aunque se hizo viral gracias a uno de los integrantes del podcast de YouTube «Los Futbolitos». Angelo Valdes (alias «Will») fue el encargado de popularizar la frase y añadirle el gesto de mostrar los brazos musculosos (💪😏).

Pero… ¿Qué quiere decir bancan chat? Pues «bancan» o «bancar» es una palabra argentina que significa respaldar. Por su parte, «chat» es el término que usan los streamers para referirse al público que los mira. De esta manera, el «bancan chat» es una frase que se usa para preguntar a otras personas si están de acuerdos con tu opinión. Por ello, las respuestas más apropiadas para esta frase serían «banco» o «no banco».

Qué quiere decir «factous»

«Factous» o «factos» también es una palabra que tiene su origen en el mundo de los streamers de fútbol. De hecho, para lanzar un «bancan chat» primero hay que decir un «factous». Entonces… ¿Qué significan? Pues lo primero que debes saber es que proviene de la palabra en inglés «facts» que se traduce como «hechos». Por ello, cuándo leas en redes sociales «esto es un facto» o «esos son factous» el usuario quiere decir que es una opinión o hecho que, en teoría, es verdadero y no admite discusión o cuestionamientos.

Qué significa «está en su prime»

Finalmente, hay que explicar lo que quiere decir «está en su prime» otra frase que tiene su origen en los streamers de fútbol. «Prime» es una palabra en inglés que se traduce como «principal» y en el contexto de la frase «está en su prime» significa que una persona o cosa está en su mejor momento. Ahora que ya aprendiste qué significa cada una de estas palabras y frases futboleras… ¿Te animarás a usarlas en tu próximo comentario o publicación de red social?