Si has visto en TikTok «tqm pero también tqdccqnc» o te han enviado un mensaje similar a este en WhatsApp, y no sabes qué significa, no te preocupes. A diferencia del clásico «tqm» (te quiero mucho), el uso de la abreviación de palabras «tqdccqnc» es relativamente reciente en redes sociales y no muchas personas saben qué quiere decir. Su significado no es nada complejo y de seguro te sacará una sonrisa por lo atrevido que es.

Así que, al igual que te explicamos qué significa «basado», «cringe» y «facts», «POV«, «ratio» y «GTS«, a continuación te mostraremos el significado de «tqdccqnc» y de todas las variantes más usadas tanto en TikTok como en WhatsApp. Vamos allá…

Significado de «tqdccqnc» y sus variantes en TikTok o WhatsApp

El significado de «tqdccqnc» es «te quiero dar como cajón que no cierra«. Se trata de un acrónimo que generalmente va acompañado de otro más inocente como «tqm» para expresar tu amor cariñoso y salvaje hacia alguien al mismo tiempo.

Evidentemente, lo suelen usar con sus parejas las personas más jóvenes o más conectadas con el mundillo de las redes sociales. Y los vídeos donde se utiliza esta expresión generalmente están musicalizados con canciones de Bad Bunny u otras de reggaetón con temática amorosa.

Aunque significan básicamente lo mismo, existen variantes de «tqdccqnc» que podrás encontrarte por TikTok, WhatsApp o Internet en general. Aquí te dejamos qué significa cada una de las más usadas:

tqdccqnc : te quiero dar como cajón que no cierra

: te quiero dar como cajón que no cierra qqmdccqnc : quiero que me des como cajón que no cierra

: quiero que me des como cajón que no cierra qdccqnc : quiero darte como cajón que no cierra

: quiero darte como cajón que no cierra tqdccqnctln: te quiero dar como cajón que no cierra toda la noche

¿Cuál es el origen de tqdccqnc? ¿Quién inventó esta abreviatura? Sinceramente, no hemos podido encontrar el origen de esta curiosa expresión. Al parecer, surgió de manera espontánea y se popularizó tanto en TikTok con vídeos que dejaban confusos a los espectadores, que terminó llegando a los chats y estados de WhatsApp de muchas personas. ¿Por qué le gusta a la gente usarla? Pues porque es una frase picante expresada de una manera que pocos pueden entender. En fin, si tienes alguna otra duda, coméntanosla.