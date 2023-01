Cuando creíamos que el audio de Bob Esponja que se hizo viral en 2022 había llegado a su fin, los últimos días del año pasado lo han vuelto a revivir. Añadiendo tan solo unas palabras al final de dicho audio, TikTok logró llevar a cabo lo impensado, pues el 2023 nos hace volver a hablar del famoso audio “Pintamos toda la casa”.

Eso sí, este audio volvió a viralizarse gracias al querido Yanfry, jovencito que vive en Colombia y que logró hacerse conocido por varios vídeos en TikTok. Tomando el audio de uno de esos vídeos, los usuarios de dicha red social han renovado el famoso audio de Bob Esponja, pues el mismo ahora dice lo siguiente: “Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea…. Tía Paola”.

Si ya has escuchado ese audio en miles de vídeos en TikTok e Instagram, pero no sabes qué significa ni tampoco cuál es su origen, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a explicar todo esto y mucho más.

¿Qué significa el meme “Tía Paola”?

La realidad es que es un poco complicado de abordar el meme en cuestión, pues la mayoría de las personas que lo utilizan hacen alusión a una broma de mal gusto. En pocas palabras, se utiliza el audio en cuestión para mostrar a un objeto, una persona o animal de color oscuro.

De igual forma, varios de esos vídeos están hechos con una buena intención, pues el objetivo es simplemente capturar un momento gracioso. Por ejemplo: cuando se reproduce la parte final del audio (la que dice “Tía Paola”), se intenta mostrar a una persona que sea parecida al querido Yanfry (tez oscura, gordito y bonito).

En otras palabras, podríamos decir que el uso de este audio es muy parecido al del meme de Jamal, el cual fue furor en TikTok durante varios meses.

¿Cuál es el origen del meme “Tía Paola”?

Es muy raro que un vídeo se haga viral después de tanto tiempo, y esto es lo que ha pasado uno de los más de 1000 vídeos que ha publicado la familia de Yanfry en Internet.

El audio original del meme “Tía Paola” fue subido a las redes sociales a mediados del año 2021. La persona encargada de grabar a este jovencito colombiano diciendo “Tía Paola” fue nada más ni nada menos que su propia tía.

Si quieres usar el audio en cuestión para subir vídeos a TikTok, te recomendamos pinchar en el enlace que te dejamos al final del artículo. El mismo te llevará de forma directa al sonido original. Así mismo, puedes utilizar CapCut para mejorar la calidad de tus vídeos, este sin lugar a dudas es el mejor editor para subir contenido a TikTok.

Enlace | audio de Tía Paola