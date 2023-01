TikTok sin duda es un lugar donde los trends y las modas nacen, crecen y mueren constantemente y este proceso muchas veces puede ser tan rápido que no nos da tiempo de comprender muy bien lo ocurrido. En este caso hablaremos de ¿qué significa bougie en TikTok?, si has leído o escuchado este término y no sabes a qué se refieren con él, pues no dejes de leer.

¿Qué es bougie y donde se ve por primera vez esta palabra?

Muchos usuarios en TikTok están preguntándose qué significa bougie, mientras más y más personas empiezan a utilizar este extraño término que parece haber salido de la nada. Muchos tienen teorías de cómo pudo haber llegado este término hasta la comunidad hispanohablante, pero la mayoría de las personas parecen estar de acuerdo en que podemos asignarle la responsabilidad a la interacción con usuarios norteamericanos.

Así es, bougie es una palabra que no es para nada nueva, ya que los norteamericanos llevan mucho tiempo usándola, pero que simplemente no se había creado fama en este lado del río. En términos sencillos podemos traducir esta palabra como presumida, fanfarróna, charlatána, incluso si eres un usuario regular de esta plataforma es probable que hayas oído la palabra antes en la canción Savage de Megan Thee Stallion.

Pero, la palabra bougie trae una connotación especial, debido a que no se refiere solamente a una persona presumida, sino a una persona que presume cosas que no tiene. Es decir, alguien bougie, es alguien que se jacta de tener bienes materiales que en realidad no posee y que se autodenomina mejor que otros.

¿Cuál es el verdadero significado de la palabra bougie?

A pesar de que son los norteamericanos los responsables de difundir este término con el mundo, la verdad es que le debemos el origen de esta palabra a los países francófonos, es decir, todos aquellos que hablan francés. Decimos esto debido a que el término bougie es una adaptación de la palabra bourgeoisie.

Originalmente, la palabra bourgeoisie fue creada para referirse a la clase media dentro de los estatus sociales. Según la filosofía marxista la clase media es aquella que se encuentra entre los dueños de los métodos de producción, es decir la clase alta y los obreros que trabajan en estos, es decir, el proletariado.

Actualmente, se utiliza el término burgués para referirse a los estatus sociales más acaudalados, sin embargo, la verdadera traducción es “clase media”. De allí a que se emplee la palabra bougie para hacer referencia a alguien que presume tener un mejor estatus económico que los demás, pero que en realidad pertenece a la clase media.

Esperamos que con eso puedas entender un poco mejor que quiere decir la gente en TikTok cuando se refieren a alguien como bougie. Las personas bougie abundan en todas partes del mundo, sin importar su raza o lugar de nacimiento, lo importante es ser real con uno mismo y no desprestigiar a nadie por lo que tiene o por lo que no tiene y aún más importante es que ya no estarás perdido cuando escuches la palabra bougie en algún vídeo.